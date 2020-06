VIDEO: Recidivista tančil na střeše. Vyjednávání trvalo přes sedm hodin

Psycholog pražských hasičů Jan Remeš, který má twitterový účet s přezdívkou PsychoHasič, informoval, že k sebevrahovi vyrazil s velitelem směny. „Byl jsem tam přes čtyři hodiny a z toho tři s vyjednavačem od policie na žebříku vedle komína, kde muž stál. Pak nás vystřídali další vyjednavači, ale jejich práce ještě nekončí,“ napsal Remeš před osmou hodinou večerní.

Operační důstojník přitom oznámení přijal deset minut před půl třetí odpoledne! Mezitím na místo dorazili také hasiči s výškovou technikou, posádky zdravotnické záchranné služby, policejní velitel povolal i členy zásahové i speciální pořádkové jednotky. Hasiči pod dům nainstalovali seskokovou matraci a zmíněný automobilový žebřík vysunuli tak, aby mohli s mužem komunikovat.

„Muž však i přes dlouhé vyjednávání zkušených policejních vyjednavačů odmítal slézt dolů a naopak neustále stěžoval složkám IZS práci. Neustále poskakoval po komínech a střídal své chování od tesknivého po agresivní. Posun přišel až ve chvíli, kdy policisté zjistili, o koho se jedná,“ uvedla ve středeční tiskové zprávě mluvčí pražské policie Violeta Siřišťová.

Muž loni stál hodiny na sloupu trakčního vedení

Podle Siřišťové se jednalo o několikrát soudně trestaného pětatřicetiletého muže. Tento recidivista už v minulém roce stál několik hodin na sloupu trakčního vedení v Děčíně.

Tento, několikrát soudně trestaný, pětatřicetiletý recidivista stál v minulém roce několik hodin na sloupu trakčního vedení v Děčíně, čímž zastavil železniční dopravu. „Navíc je uživatelem omamných a psychotropních látek. Během zásahu i několikrát ohrožoval policejní vyjednavače, a to údery a kopy do koše výškové plošiny,“ dodala policejní mluvčí.

Akce s krycím názvem „Střecha“ dospěla k závěru až patnáct minut před dvaadvacátou hodinou, kdy se povedlo policistům přesvědčit muže, aby nastoupil do koše hasičské plošiny. Dole jej příslušníci speciální pořádkové jednotky předali do lékařské péče a za doprovodu policie byl převezen do nemocnice.

„Pětatřicetiletý muž je v současné chvíli podezřelý ze spáchání trestného činu výtržnictví, za což mu v případě odsouzení hrozí až dvouletý pobyt za mřížemi. Veškeré další okolnosti jednání tohoto muže jsou předmětem šetření policie,“ sdělila Siřišťová. Policie prostřednictvím mluvčí také poděkovala obyvatelům Janderovy ulice, která byla po celou dobu zcela uzavřena, za pomoc při zásahu.