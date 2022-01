VIDEO: Zloděj naletěl, z kočárkárny ukradl kolo s GPS. Honička rychle skončila

Redakce

Policisté z pohotovostní motorizované jednotky zadrželi muže, který se jim pokusil ujet na odcizeném kole za šedesát tisíc korun. To chvilku před zadržením odcizil z uzamčené kočárkárny v domě na Jižním Městě, do které se násilím vloupal. Když pak uviděl policejní vůz v zádech, začal šlapat do pedálů, co to šlo, aby se jim ztratil.

Zadržení zloděje ujíždějícího na odcizeném jízdním kole na Jižním Městě v Praze. | Video: Policie ČR