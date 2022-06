Kuriózní zásah mají za sebou pražští policisté z pohotovostní motorizované jednotky. Ve středu byli přivoláni k agresivnímu muži, který napadal lidi u Žofína na Slovanském ostrově. Výtržník však před hlídkou skočil do Vltavy a zkoušel policistům uplavat.

Muži zákona využili toho, že byl v té chvíli poblíž muž na šlapadle, požádali ho o spolupráci a začali plavce pronásledovat. „Každý, kdo se někdy svezl na šlapadle, asi uzná, že to není zrovna nejobratnější stroj a plavec měl proto chvíli výhodu v manévrování, rychle měnil směr plavání a nedařilo se ho lapit,“ popsal policejní mluvčí Jan Daněk.

Zdroj: Youtube

Do pronásledování se zapojil dobrovolník, který byl na místě s motorovým člunem a na palubu vzal další policisty. To už plavec neměl šanci, policisté pro něj skočili do vody, podařilo se jim ho zpacifikovat, vytáhnout na loď a následně na břeh.

„Cizinec následně skončil v nemocnici, protože dostal epileptický záchvat. Až bude z nemocnice propuštěn, tak s ním budou policisté řešit jeho jednání jak před jejich příjezdem, tak i následný pokus o uplavání,“ doplnil Daněk.