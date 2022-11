Vražda v Hloubětíně: policie obvinila a poslala do vazby šestnáctiletého mladíka

Policisté se tak obrátili na sousedy a přes vedlejší byt vstoupili na sousední balkón, kde jeden z policistů přelezl přes zábradlí a následně přeskočil na balkón od uzamčeného bytu. Tam využil otevřeného okna a dostal se dovnitř. Uvnitř bytu nalezl silně intoxikovanou sedmadvacetiletou ženu, která dle prvotního zjištění spolykala velké množství léků, které zapila alkoholem.

Policisté ihned na místo přivolali zdravotníky a do jejich příjezdu se ženou komunikovali a kontrolovali její životní funkce. „Záchranáři si během několika minut ženu převzali a převezli ji do nemocnice, kde byla hospitalizována. Ošetřující lékař konstatoval, že byla v tak vážném stavu, že kdyby policisté zasáhli o několik minut později, už by jí nikdo pomoci nedokázal,“ doplnil Hrdina.