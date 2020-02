VIDEO: Policie hledá svědka, který bránil ženu před násilím expřítele

Neobyčejně brutálně si počínal chlapík, který v sobotu 11. ledna napadl svou bývalou přítelkyni. U stanice metra Černý Most ji kopal, mlátil pěstmi a vláčel po zemi. Kdo ví, jak by celá událost skončila, kdyby se jako "deus ex machina" nezjevil dosud neznámý muž, který se napadené ženy zastal a agresorovi se postavil čelem.

Policie hledá obránce ženy coby svědka. | Foto: Policie ČR