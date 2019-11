Policie zveřejnila video, na němž je vidět zatýkání. „Jelikož měli kriminalisté důvodné podezření, že podezřelí muži mohou být ozbrojeni, provedla zadržení pražská zásahová jednotka. Při kontrole byly u nich nalezeny zbraně,“ uvedla policejní mluvčí Violeta Siřišťová.

Vyšetřovatelé zjistili, že zadržená skupinka mužů ve věku od osmnácti do osmačtyřiceti let se spolu se čtrnáctiletým školákem od srpna tohoto roku vloupávala do různých objektů. Čtyři muži a jeden mladík kradli třeba dřevěné euro palety. „Specializovali se i na vykrádání peněz z automatů u mycího boxu, které slouží na rozměňování mincí. Vloupávali se také do rodinných domů, firem, restaurací a vozidel. V jednom z rodinných domů odcizili majetek za téměř půl miliónů korun. Kamkoliv přišli, brali veškeré cennosti a následně věci prodávali v bazarech,“ popsala mluvčí Siřišťová.

Na začátku listopadu v pražských Satalích došlo podle policie k nejzásadnějšímu případu. Dva muži, kteří už jsou v tuto chvíli obviněni, se vloupali do rodinného domu, ve kterém bydlela starší paní. Na šedesátiletou ženu hrozili střelnou zbraní, ale zločin se jim nepovedl. „Vyrušil je syn poškozené, který měl být v tu dobu v práci,“ prozradila policejní mluvčí.

Hrozí až deset let vězení

Celkem mají tito lidé na svědomí 23 případů se škodou dosahující částky téměř dva milióny korun. Kriminalisté je dopadli i díky kamerovým záznamům a stopám, které na místech činu zanechali.

„Jsou podezřelí ze spáchání trestných činů loupež, porušování domovní svobody, krádež, neoprávněné opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, nedovolené ozbrojování a poškození cizí věci, za což jim v případě odsouzení hrozí až desetiletý pobyt za mřížemi,“ vyjmenovala Siřišťová.

Jednoho z členů gangu podle Siřišťové stíhá policie vazebně, aby dál nepokračoval v trestné činnosti. Nejmladší loupežník ještě není trestně odpovědný.