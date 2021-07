První červencovou sobotu okolo půl sedmé večer byla čtyřicetiletá žena znásilněna na prašné cestě u nepoužívané drážní budovy v pražských Holešovicích. Kriminalisté v souvislosti s případem pátrají po muži, jehož zachytily kamery v metru.

Kriminalisté pátrají po muži v souvislosti s případem znásilnění v Holešovicích. | Video: Policie ČR

„S tímto mužem by policisté potřebovali mluvit, protože by mohl mít důležité informace k objasnění případu,“ uvedl v tiskové zprávě mluvčí pražské policie Jan Daněk. „Jedná se o muže ve věku okolo 35 let, který je vysoký 170 centimetrů, hubené postavy a zrzavých vlasů o délce pět centimetrů,“ přidal Daněk popis hledaného s tím, že mluvil česky bez přízvuku.