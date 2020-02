„Plameny hasiči lokalizovali za sedm minut, následovalo asi hodinové dohašování. Příčinu a přesný rozsah škod vyšetřuje hasičský vyšetřovatel společně s Policií ČR,“ uvedl mluvčí hasičského záchraného sboru hlavního města Martin Kavka na sociálních sítích. Později policisté v tiskové zprávě uvedli, že požár v Hloubětíně vyšetřují kriminalisté třetího policejního obvodu.

Podle mluvčího Jana Daňka totiž někdo zřejmě úmyslně zápalil jedno auto, od něhož následně chytla další osobní vozidla. „Kamery zachytily výbuch a následný útěk pachatele z místa činu. Na záběrech je také vidět, jak utíkajícímu pachateli hoří obě ruce a zřejmě bude vážně zraněný,“ informoval policejní mluvčí.

Podle Daňka byli na místě činu jako první příslušníci cizinecké policie, kteří zjistili, že tři auta už hoří v plném rozsahu. „Policisté u vozidla, které stálo vedle nich a ještě nehořelo, rozbili teleskopickým obuškem boční okno, aby ho odbrzdili a odtlačili do bezpečí. Další vozidla se již kvůli rozsahu požáru zachránit nepodařilo,“ sdělil mluvčí pražské policie s tím, že požárem bylo poškozeno celkem devět vozidel, z nichž čtyři totálně a škoda je odhadnuta na pět milionů korun.

Pachateli hrozí až šest let vězení

Kriminalisté teď pátrají po žháři a domnívají se, že by mohl s popáleninami vyhledat lékařské ošetření nebo zajít do lékárny. „Žádáme, aby se nám ozvali zdravotníci nebo lékárníci, kteří přišli do styku s člověkem, jenž má popálené obě ruce,“ doplnil mluvčí Daněk policejní prosbu. Na linku 158 se má samozřejmě ozvat každý, kdo si třeba i všiml někoho takto zraněného nebo kdo má jakékoliv informace k případu.

„Případ je prověřovaný pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, za což hrozí až šestiletý pobyt za mřížemi,“ upozornil Daněk, jaký může být kromě újmy na zdraví další trest pro hledaného pachatele.