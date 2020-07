Konečná zastávka tramvaje Divoká Šárka během sváteční neděle dostála svému jménu díky opilému muži, který se dobýval do čekající tramvaje a napadl řidiče pěstmi. Agresivní byl i na přivolané strážníky, skončil v poutech. A jelikož na „záchytce“ nebylo místo, byl převezen do nemocnice.

Muž na konečné tramvaje v Praze napadl řidiče pěstmi. Skončil v poutech. | Video: MP Praha

„Divoká“ scénka začala tím, že devětatřicetiletý muž se snažil násilím dostat do tramvaje i do kabiny řidiče. Když tramvaják jeho vstupu zabránil, začal opilec bušit pěstmi do přední části a do dveří, sprostě nadával a na opakované vysvětlování řidiče nereagoval.