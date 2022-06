VIDEO: Maskovaný muž přepadl prodavačku potravin. Vyhrožoval jí nožem

Po dosud neznámém muži, který v Náchodské ulici v Praze 9 přepadl prodavačku potravin, pátrají o dkonce dubna kriminalisté. Maskovaný muž vstoupil do provozovny a rovnou si to zamířil k pultu, za kterým stála obsluha. V ruce držel nůž a vyhrožoval prodavačce, že pokud mu nedá do minuty peníze, tak ji pobodá.

Muž podezřelý z loupežného přepadení prodavačky potravin v Náchodské ulici v Praze 9. | Video: Policie ČR