Autobus byl přitom téměř prázdný a podle přepravních podmínek může řidič povolit přepravu dalších kočárků. Dotyčný místo toho na ženy zavolal policii. Patovou situaci vyřešil po nějaké době příjezd druhého autobusu (kolem poledne jezdí spoje po 15 minutách), do kterého jedna z žen přestoupila.

Zdroj: Youtube

Video s hádkou, která skončila slzami, se objevilo na sociálních sítích, redakce deníku Zdopravy.cz má jeho autentičnost potvrzenu. Na videu je vidět i schválnost v podobě blokování kočárku polovinou dveří.

Opilá žena se v aquacentru válela po zemi a nadávala. Odvezli ji na záchytku

Reakce organizátora dopravy ROPID:

Po shlédnutí videí se domníváme, že celý konflikt byl zbytečně vyhrocený ze strany řidiče i cestující. Oporu ve svém chování má v přepravních podmínkách ale řidič, protože skutečně je jen na něm, zda povolí ve vozidle přepravu více kočárků najednou. Toto konkrétní vozidlo na to není technicky ani kapacitně uzpůsobeno a v případě náhlého zabrzdění může dojít k nebezpečným situacím. Nicméně povolit více kočárků najednou může, ale nemusí a cestující by toto měli respektovat. Domníváme se, že větší slušnost by prospěla na obou stranách. Každopádně tento podnět předáváme dopravci ČSAD Střední Čechy k prošetření a k poučení řidiče o možnostech vhodnější a méně konfrontační komunikace s cestujícími.