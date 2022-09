Spolupachatelé v obou dvou případech postupovali obdobně. Devětatřicetiletý muž se zezadu přiblížil k poškozeným a rozepnul jim batoh, který měli přes rameno. Z něj následně odcizil peněženku s finanční hotovostí a platební kartou. V průběhu krádeže ho svým tělem kryla o dva roky mladší spolupachatelka.

Zdroj: Youtube

„Kriminalisté dvojici, která se zaměřovala na bezbranné seniory, v průběhu několika dnů zadrželi a obvinili. A to z trestných činů krádež a padělání a pozměnění platebního prostředku ve formě spolupachatelství, za což jim v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody v délce až osmi let. Vzhledem k tomu, že oba zadržení byli již v minulosti za obdobnou trestnou činnost odsouzeni, kriminalisté podali státnímu zástupci podnět k návrhu na jejich vzetí do vazby," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Zmiňovaná dvojice nebyla jediným „úlovkem“, kterým se kriminalisté mohou pochlubit. V jejich síti uvízla i dvojice cizinců, kteří využili nepozornosti devětadvacetileté ženy a z batohu neseného na zádech ji odcizili obálku s finanční hotovostí 600 eur.

Zpronevěra: Prý si přišly na miliony. Policie stíhá advokátku s koncipientkou

„Žena si peníze krátce před krádeží vyměnila v nedaleké směnárně. Nelze tedy vyloučit, že si ji právě na tomto místě dvojice vytipovala. Policisté díky velmi dobré práci muže vypátrali a následně zadrželi. Jelikož i oni při krádeži vzájemně spolupracovali, hrozí jím taktéž až osmiletý trest odnětí svobody," dodala Eva Kropáčová.