Pokud někdo napadeného poznává, měl by kontaktovat linku 158, nebo kteroukoliv policejní služebnu. „Oběma útočníkům hrozí v případě odsouzení za trestné činy výtržnictví a těžké ublížení na zdraví až deset let za mřížemi,“ uzavřel mluvčí.

/FOTOGALERIE/ Dva útočníci brutálně napadli neznámého muže. 5. září po šesté hodině ráno mu na Václavském náměstí uštědřili několik ran pěstí do hlavy a temene, škrtili ho a pak mu několikrát dupli na hlavu. Policisté oba agresory dopadli, nyní však žádají veřejnost o pomoc při pátrání po napadeném muži.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.