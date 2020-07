Nejvyšší soud přiznal Halbichovi odměnu ve sporu o Lidový dům

Právník Václav Halbich dostane 16,8 milionu korun za práci, kterou odvedl pro ČSSD ve sporu o Lidový dům, rozhodl Nejvyšší soud. Sociální demokracie peníze před 20 lety uložila do soudní úschovy, nebylo totiž jasné, komu odměna náleží. ČTK to zjistila z rozsudku na úřední desce. Podle sociální demokracie rozhodnutí potvrdilo, že ČSSD postupovala správně, když peníze složila do úschovy, sdělila ČTK mluvčí vládní strany Eva Gregorová.

Právník Václav Halbich (na snímku z 21. října 2016) | Foto: ČTK

Halbichova žaloba mířila jednak na ČSSD, jednak na společnost Alba, které postoupil svou pohledávku vůči sociálním demokratům advokát Zdeněk Altner. Právě Altner podepsal s ČSSD smlouvu o zastupování ve sporu o stranické sídlo. Notář Halbich tvrdil, že ke kontraktu později přistoupil společně s dalším právníkem Zdeňkem Hájkem a že za odvedenou práci nedostal zaplaceno. Spor o Lidový dům se vrací na začátek. Stížnost ČSSD uspěla u Nejvyššího soudu Přečíst článek › U pražských soudů Halbich dlouho nemohl dosáhnout úspěchu. Altner v případu vystupoval jako svědek a Halbichovy zásluhy popíral. Notář podle něj poskytoval jen dílčí konzultace. Někdejší předseda ČSSD a nynější prezident Miloš Zeman vypověděl, že pro něj byl jediným partnerem Altner. V roce 2009 Halbich našel zastání u Ústavního soudu, který zkritizoval justici za formalistické hodnocení smluv a konstatoval, že by bylo "zcela absurdní", kdyby se Halbichovi nedostalo odměny. Obvodní soud pro Prahu 1 a Městský soud v Praze však právníkovi ani poté nevyhověly. Stanovisko ústavních soudců Nejvyšší soud nyní plně odkázal na stanovisko ústavních soudců. Pražský rozsudek zrušil a sám rozhodl tak, že nahradil souhlas společnosti Alba s vydáním peněz z úschovy Halbichovi. V úschově podle všeho zůstává dalších asi 16,8 milionu korun, na které uplatňují nárok dědicové zemřelého advokáta Hájka. Mluvčí ČSSD Gregorová ČTK sdělila, že rozhodnutí NS dalo ČSSD za pravdu mimo jiné v tom, že se jí řízení o Halbichově žalobě netýká a neměla být jeho účastníkem. "Rozhodnutí je také potvrzením, že ČSSD postupovala správně, když poté, co v roce 2000 mezi doktory Altnerem, Hájkem a Halbichem vznikl spor, komu má být odměna za právní služby vyplacena, nepřevedla na účet doktora Altnera celou částku odměny, ale složila dvě třetiny do soudní úschovy," dodala. ČSSD chce dál jednat s Altnerovými dědici. Peníze na úhradu dluhu máme, ujistila Přečíst článek › Altner od sociálních demokratů žádal další stamiliony korun. Podle rozhodnutí Městského soudu v Praze z března 2016 měla ČSSD zaplatit právníkovi v souvislosti se zastupováním ve sporu o Lidový dům odměnu 18,5 milionu korun a smluvní pokutu, která od podání žaloby do vynesení rozsudku činila 318 milionů korun. Téhož roku Altner zemřel. Loni pak ČSSD uspěla s dovoláním ve sporu s jeho dědici. Nejvyšší soud spor vrátil prakticky na začátek, opět by měl rozhodovat Obvodní soud pro Prahu 1. Podle rozsudku Nejvyššího soudu nebylo smluvní ujednání o odměně za právní služby dostatečně určité.

