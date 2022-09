„Na místě pracují příslušníci kriminální policie i znalci,“ konstatovala policejní mluvčí Barbora Schneeweisová.

Policisté byli společně s hasiči na případ upozorněni krátce po poledni. „Kolem jedné hodiny se násilím dostali do jednoho z rodinných domů, kde našli čtyři těla bez známek života,“ doplnila policejní mluvčí Barbora Schneeweissová. Podle dostupných informací se mělo jednat o muže, jeho manželku a dvě děti.

Policisté se zatím nechtějí vyjadřovat k tomu, kdo byl vrahem a následně si sám vzal život. Blíže specifikovat nechtějí ani způsoby usmrcení a případný motiv. „To budou vyšetřovatelé zjišťovat dalšími výslechy osob v sousedství. Na místě probíhá ohledání ze strany kriminalistů a soudních znalců. Byla nařízena soudní pitva, která by měla určit způsob smrti u všech zemřelých,“ uvedla policistka.

Podle slov mluvčí budou další okolnosti případu zveřejněny pravděpodobně v úterý.

Místostarosta obce Pavel Žižka serveru TN.cz potvrdil prvotní informaci. "Ano, s politováním musím konstatovat, že je to tak, jednalo se o jednu rodinu – rodiče a dvě nezletilé děti ve věku do 15 let," upřesnil.