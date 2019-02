/INFOGALERIE/ Pražští policisté v loňském roce zaevidovali 47 601 trestných činů, což je o 6,2 procenta méně než v roce 2017. Objasnit se podařilo 12 129 skutků, což je 25,5 procenta. V meziročním srovnání se tak objasněnost trestné činnosti o tři procenta zvýšila. Všech 14 vražd na území metropole se podařilo vyřešit. Se základními daty z vyhodnocení loňského roku z pohledu pořádkové, dopravní a kriminální služby krajské ředitelství policie v pátek seznámilo novináře.

Ředitel Jan Ptáček informoval o aktuální personální situaci a představil náborovou strategii, kdy s největším nedostatkem policistů se již tradičně potýkají útvary pořádkové a dopravní služby, což se nejvíc dotýká Obvodního ředitelství policie Praha IV.

Následně analyzoval problematiku odboru služby pořádkové policie. Tam se soustředil zejména na úsek odboru cizinecké policie, odboru pro zbraně a bezpečnostní materiál a věnoval se i rozboru dopravní nehodovosti.

Zmínil i téma bezpečnosti v oblasti okolí Václavského náměstí, Můstku a Staroměstského náměstí a seznámil přítomné s přehledem a výsledky bezpečnostních akcí, které pražská policie do těchto lokalit cílí. "Zejména v období posledních několika měsíců policie tuto činnost zintenzivnila a zapojila do ní nejen uniformované policisty ale i kriminalisty nebo cizineckou policii," uvedl.

Všechny vraždy objasněny

Náměstkyně ředitele pro Službu kriminální policie a vyšetřování Radka Dreslerová informovala o důležitých oblastech jak obecné, tak hospodářské kriminality, a to zejména v meziročním srovnání. "V oblasti registrované trestné činnosti zaznamenala pražská policie pokračující klesající trend a to o 6,2 procenta. Pražští policisté v loňském roce zaevidovali 47 601 trestných činů, z nichž objasnili 12 129 skutků to je 25,5 procenta. V meziročním srovnání se tak objasněnost trestné činnosti o tři procenta zvýšila," spočítala.

V loňském roce kriminalisté prvního oddělení vyšetřovali celkem 14 vražd, kdy všechny zmíněné případy objasnili. Na úseku loupeží zaznamenává pražská policie už od roku 2004 trvalý pokles, kdy loňský rok nebyl v tomto ohledu žádnou výjimkou. "Mírný nárůst násilné kriminality jsme zaznamenali v kategorii úmyslného ublížení na zdraví. Celkem v osmi případech se přitom jednalo o těžkou újmu na zdraví, kdy jednotlivé útoky byly objasněny," prozradila Dreslerová.

Na úseku majetkové trestné činnosti došlo meziročnímu poklesu o deset procent, kdy celkově bylo zaevidováno 31 946 takových skutků. Méně bylo zejména krádeží vloupáním, kapesních krádeží i krádeží prostých.

Mírný nárůst kriminalisté evidují u ostatní majetkové kriminality, například podvodů. Stejnou mírně vzrůstající tendenci kriminalisté dokumentují i u hospodářské kriminality jako neoprávněné držení platebního prostředku, podvodu, padělání a pozměňování peněz, porušování autorského práva, podvody a zpronevěry a daňová kriminalita.

Meziročně rostla i kyberkriminalita, kdy se pachatelé nejčastěji dopouštějí podvodů v různých formách. Jejich jednání se však stává čím dál sofistikovanější a vyžaduje vyšší míru technických znalostí a dovedností včetně znalostí internetového prostřední a služeb. "Samostatnou skupinou protiprávního jednání v prostředí internetu zůstává dlouhodobě trestná činnost mravnostního charakteru. V tomto ohledu se kriminalisté nejčastěji setkávají s šířením nebo držením dětské pornografie a navazováním nedovoleného kontaktu s dětmi především prostřednictvím uzavřených diskuzních fór," sdělili policisté.