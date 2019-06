Kromě složek Integrovaného záchranného systému se na nočním cvičení podílí rovněž magistrát, pražské městská policie, dopravní podnik i Městská část Praha 5. Podle policejní tiskové zprávy se bude kolem nákupního centra Nový Smíchov a přilehlé tramvajové zastávky Anděl pohybovat větší počet příslušníků policie, zdravotnické záchranné služby a hasičského sboru i figurantů.

„Větší část cvičení se uskuteční uvnitř nákupního centra, nicméně dílčí úkony se budou odehrávat i na místech veřejnosti přístupných. Tyto venkovní prostory cvičení budou řádně označeny a budou dozorovány policisty a strážníky,“ uvedl mluvčí pražské policie Tomáš Hulan.

Mluvčí Hulan prosí občany, aby respektovali pokyny policistů a strážníků: „Ti budou připraveni poskytnout potřebné informace jak o tom, co se v místě události v danou chvíli děje, případně poradit i s náhradními trasami, jak místo konání cvičení obejít nebo objet.“

Do akce se zapojí i Fakultní nemocnice v Motole, kde se odehraje druhá část cvičení. FN Motol nastaví traumaplán odpovídající takto mimořádné situaci a záchranáři budou ze Smíchova do nemocnice transportovat zraněné. „I v nemocnici budou pořadatelé, kteří budou nezúčastněnou veřejnost informovat o tom, co se děje a kam jít, aby se jim dostalo potřebného ošetření či lékařské péče. Respektujte instrukce, rady a doporučení zmiňovaného personálu,“ prosí Hulan.