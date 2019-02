Praha /FOTOGALERIE/ - Důkazní nouze. Takový byl podle slov předsedy senátu Městského soudu v Praze Stanislava Králíka již od počátku vyšetřování stav případu v kauze dvou vražd, jejichž oběti s prostřelenými hlavami kriminalisté v roce 2013 nalezli pod vrstvami betonu ve stodole u jednoho z domů v Záhornici na Nymbursku.

Nic na tom nezměnilo ani dokazování během hlavního líčení. U jednoho mordu se dokonce nepodařilo prokázat, že čin měli na svědomí obžalovaní.

Tři různé tresty

Jako vraha poslal Králík na 15 let do vězení 60letého Josefa Š.; jeho údajnému komplicovi Václavu Š. (68) vyměřil tři roky odnětí svobody. Muže, kterého po bezmála třech letech propustil z vazby (takže nepravomocně uložený trest má již skoro odsezený), odsoudil za nadržování: pomáhal prý zametat stopy a střelci radil, jak se vyhnout trestnímu stíhání.

Další obžalovaní pocházeli z okruhu známých a blízkých obou údajných hlavních aktérů a v rámci kauzy byli souzeni pro skutky hospodářského charakteru. Pětiletý trest ve čtvrtek dostal Richard N. (66), a to v souvislosti s daňovým únikem přesahujícím 42 milionů korun v rámci obchodů s minerálními o­leji.

Verdikt není pravomocný; případem se ještě bude zabývat odvolací senát Vrchního soudu v Praze. Odsouzení odmítají jakoukoli vinu; tvrzení obžaloby není podle nich ničím jiným než spekulativními dohady.

Naopak obžaloba se jistě bude domáhat změny verdiktu ve smyslu zpřísnění, a to jak ve výroku o vině, tak pokud jde o trest.

Smrtící konflikt

Soudce Králík nemá pochybnosti o tom, že to skutečně byl Josef Š., kdo v bytě oběti v centru Prahy v polovině ledna 2003 zastřelil 66letého Čechošvýcara. Dokazuje to záznam z prostorového odposlechu zachycujícího jeho rozhovor se synem – v očích soudu šlo o „upřímnou zpověď" – v němž se podle soudu ke smrtící střelbě přiznává. Prý se tak stalo v rámci sporu, který se mezi oběma muži rozhořel.

Bližší okolnosti skutku ani jeho pozadí ovšem známy nejsou. Stalo se tak kvůli zájmu pachatele o získání pozemků v pražských Holešovicích, jež prý majitel nehodlal prodat, jak uvádí obžaloba? Nebo snad vrah střílel kvůli hádce týkající se ceny prací provedených na střeše? Králík může jen pokrčit rameny: nevíme. Z odposlechu neplyne nic víc než to, že poškozeného usmrtil Josef Š. – a stalo se tak v souvislosti s konfliktem.

Josefa Š a jeho bratra Květoslava nicméně soud zprostil obžaloby z podvodu, kterého se podle kriminalistů měli dopustit při pozdějším odkupu zmiňovaných pozemků od bratra zastřeleného muže.

Vyšetřovací tým vycházel z ocenění, podle něhož pětimilionová cena byla desetinou skutečné hodnoty – nový znalecký posudek předložený soudu ovšem uvádí, že šlo o cenu reálnou. A podle soudu se detektivové zjevně snažili, aby nabídli nějaké vysvětlení střelby; její smysl či logické zdůvodnění.

Mord bez pachatele

Tělo zavražděného měl Josef Š. přepravit do Záhornice a ostatky zabalené v igelitovém pytli a ve spacáku i s věcmi oběti pohřbít ve stodole do téměř dvoumetrové hloubky; hrob pak zakryla vrstva betonu a zemina.

Nad ním kriminalisté našli ještě další oběť střelby. Pozůstatky 33leté ženy, která podle kriminalistů figurovala jako bílý kůň v obchodech s minerálními oleji, za které byl odsouzen Richard N., ale i v dalších kauzách. „Dodat" ji jako člověka, na něhož budou převedeny pohledávky, měl právě Josef Š. Zastřelena byla zřejmě v létě roku 2008; podle všeho přímo v Záhornici.

I z podílu na jejím usmrcení byli obžalováni souzení muži – tentokrát Josef Š. jako objednavatel a Václav Š. jako vykonavatel popravy – avšak soud neshledal důkazy, které by jejich vinu potvrzovaly.

„Tato vražda zůstává neobjasněnou," konstatoval Králík. Významný vliv na toto stanovisko soudu měl zmiňovaný odposlech se „zpovědí" údajného hlavního aktéra případu. Jestliže jednu vraždu synovi přiznal, neměl by přece důvod druhý zločin tajit!

Začne další soud

Obě těla sice byla nalezena na stejném místě a byla i shodně zabalena – to jsou ovšem pouze indicie a nikoli důkazy. Obhajobě se ovšem zamlouvají – ta totiž tvrdí, že obě vraždy skutečně spáchal tentýž člověk. Není to ovšem nikdo z obžalovaných – mělo by jít o dalšího muže, který k záhornické nemovitosti skutečně míval vztah.

Na žádné otázky však už neodpoví. Zemřel před šesti lety v pražských Letňanech. Jeho úmrtí bylo zprvu považováno za následek sebevraždy střelnou zbraní, nicméně během prošetřování záhornické kauzy dospěli elitní detektivové k závěru, že i jeho život mají na svědomí Josef Š. a Václav Š. – zřejmě kvůli obavám z prozrazení předchozí trestné činnosti, do níž měl být muž zapojen.

Jako obžalovaní z jeho vraždy se k Městskému soudu v Praze mají vrátit již v květnu.

