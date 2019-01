Praha – Šokující drogovou kauzu, ve které významně figuruje také Praha, začal v úterý rozkrývat Krajský soud v Brně. Obžaloba popisuje činnost šestičlenného gangu, který v letech 2009 a 2010 letecky pašoval z Turecka heroin.

Ilustrační foto | Foto: ČTK/PA

Hlavními postavami nezbytnými pro úspěšné fungování podloudných kšeftů měly být tři mladé kurýrky, přepravující zásilky v intimních partiích. Ve válečcích z prezervativů zesílených dvěma vrstvami potravinářské fólie napěchovaných do vaginy! Během jedné cesty dokázala jedna pašeračka převézt pět až dvanáct takovýchto kontejnerků; podle jejich velikosti.

Jak na dovolené

Scénář byl vždy stejný. Pašeračky létaly do Istanbulu na prodloužený víkend, přičemž měly zaplacené ubytování a o vše bylo postaráno. „Čekal na nás muž jménem Čemal. Všechno platil. My jsme nakupovaly a chovaly se jako na dovolené," vypověděla Kateřina Havlíková. Před zpáteční cestou jim jejich průvodce předal náklad, který měly přepravit. Cestovaly pak letadlem jako běžné pasažérky – a po příletu na pražskou Ruzyni nebo na letiště ve Vídni zamířily na toaletu. Tam kontraband vyjmuly, zabalily do sáčků a vezly do Brna.

Celkem měly ženy takto dopravit přes 3,5 kilogramu drogy za zhruba tři miliony korun. Dvě z nich ale zásadně odmítají, že by o transportu heroinu věděly. Přiznávají, že se nechaly ve finanční tísni zlákat k pašování – jedna cesta vynesla podle žalobkyně Evy Žďárské asi 15 tisíc korun – prý ale myslely, že převážejí méně nebezpečný artikl. Diamanty. S drogami by si prý rozhodně nezahrávaly! Třetí z žen využila svého práva odmítnout výpověď – už dříve ale popřela, že by cokoli pašovala. „Byla jsem jen turistka," tvrdila Erika Hačková, který podle obžaloby dovezla nejméně 1800 gramů heroinu.

Větší skupina

Pokud bude česky hovořícím pašeračkám vina prokázána, hrozí jim dlouhé roky vězení. Čtyřem ze šesti obžalovaných až 18 let. Dalšími třemi členy údajné skupiny jsou cizinci žijící v České republice. Jde o občany Albánie, Kosova a Bosny a Hercegoviny, kteří měli v Brně a v Praze zajišťovat distribuci. Podle poznatků policie má tato droga odbyt zejména v komunitě Romů a Vietnamců. Původně se podle kriminalistů jednalo o ještě rozsáhlejší uskupení – dva členové gangu ale byli dopadeni ve Stuttgartu kvůli pašování kokainu a v Německu také uvězněni. Češka si tam má odsedět čtyři roky a cizinec sedm let.