VIDEO: Chtěli vykrást kancelář v centru Prahy. Vyrušila je ale obsluha

Napadená spadla na zem a udeřila se do boku a do hlavy. Ani pak však boj o kabelku nepřestal. „Agresor se jí chtěl škubáním a trháním zmocnit. To se mu ani na podruhé nepovedlo, a tak s nepořízenou utekl směrem k tramvajové zastávce Újezd a nastoupil do tramvaje číslo 20. Uvnitř se převlékl do světlé bundy, aby zmátl případné pronásledovatele. Na zastávce Anděl pak vystoupil a odešel směrem k ulici Na Knížecí,“ popsal policejní mluvčí Jan Rybanský s tím, že kdo poznává muže na videozáznamu, měl by se ozvat na linku 158.

Případ je prověřován pro trestný čin loupeže, ze kterého je násilník podezřelý. V případě dopadení a odsouzení mu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody.