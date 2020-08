"Díky bohu se už žádný podobný případ neopakoval. Vzhledem k tomu, že pachatele kriminalisté nemají a ani svůj čin už neopakoval, není možné zjistit jeho motiv," řekla Pražskému deníku mluvčí policie Hana Křížová.

Zdroj: Policie ČR

"Nicméně to neznamená, že by se kriminalisté případem dál nezabývali. Nové poznatky dál přijímáme na tísňové lince 158 a všechny budeme nadále prověřovat," doplnila. Těžko říct co muže k útokům vedlo a také proč ustaly.

K incidentům došlo večer a v noci 7. června letošního roku. První případ se stal kolem 21.30 v Letňanech. Na autobusovém nástupišti tam útočník s nožem v ruce zaútočil na ženu, která se mu snažila ubránit, což se ji nakonec také podařilo. Muži se vysmekla a utekla dolů k nástupišti metra, kde se připojila ke skupince cizích lidí.

Po tomto útoku sedl útočník do metra a jel směrem na Opatov. Tam si vyhlédl svou další oběť a kolem 23.30 na ní zaútočil v blízkosti koleje Blanice. Chytil ji kolem krku do tzv. kravaty, povalil ji na zem, přičemž ji vyrazil telefon, zaklekl ji a začal škrtit. V druhé ruce držel nůž, který ji přiložil ke krku.

"Žena se začala bránit a snažila se mu vytrhnout nůž z ruky. V tu chvíli naštěstí projíždělo kolem auto, muž se lekl a z místa utekl. Poškozená se běžela schovat do budovy vysokoškolské koleje, odkud vše nahlásila na Policii ČR," popsala již dříve Křížová další případ.

Záchrana od kolemjdoucího i přátel

To však chlapíkovi zřejmě nestačilo a o hodinu později a cca 300 metrů dál zaútočil potřetí. "V ulici Jana Růžičky přistoupil k poškozené, zakryl jí celý obličej rukou a chytil ji za krk. Žena se bránila a pokusila se otočit, na to muž reagoval tak, že ji udeřil pěstí do obličeje a povalil na zem. Útok však viděl i náhodný kolemjdoucí, který na muže zařval, ať toho okamžitě nechá. Ten se lekl a z místa utekl," uvedla mluvčí.

Agresor si navíc v metru na Opatově vyhlédl ještě jinou oběť. Tu sledoval, ale žena se ve vestibulu připojila ke skupince svých známých, což jí uchránilo od případného útoku. I ta se nakonec policii přihlásila se svým svědectvím, ovšem ani to nepomohlo.

"Po útočníkovi stále pátráme. Jednalo se o muže ve věku kolem čtyřiceti let, vysokého asi 170 cm. Na sobě měl tmavě modré riflové kalhoty, černou bundu do pasu, kšiltovku značky Nike a přes obličej bílou roušku. Velmi znatelně vrávoral na jednu nohu," doplnila.