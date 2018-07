Úředník pražského magistrátu jezdil autem reklamní firmy. Šlo o korupci?

Zdá se, že podruhé v krátké době zajímá dění na pražském magistrátu také orgány činné v trestním řízení. Po zásahu kvůli sportovním dotacím údajně policie šetří podezření z korupce spojené s bývalým úředníkem přes reklamu Ivo Matesem, který dlouhodobě používal luxusní automobil reklamní firmy. O případu jako první informoval deník Právo.

Listu potvrdil zahájení řízení státní zástupce Jan Lelek. Mluvčí Vít Hofman na dotaz Pražského deníku odpověděl, že na magistrát se zatím policie neobrátila a nikdo ve Škodově paláci tentokrát nezasahoval. "Proto nemám o vyšetřování žádné informace," sdělil Hofman přes textovou zprávu.

Právo spekulovalo o možném Matesově nekalém jednání už v polovině června a uvedlo, že magistrátní úředník jezdil vozem značky Volvo XC60, které nyní patří soukromé společnosti Outdoor Service. Ta se zaměřuje na instalaci a správu venkovní reklamy a údajně je přímo či nepřímo navázaná na firmu BigBoard, české jedničky na trhu s venkovní reklamou. Dva dny po zveřejnění článku podal Mates výpověď a na magistrátu od konce června po deseti letech už nepracuje.

“Prázdná slova a žádné činy primátorky Krnáčové v boji proti korupci” JCDecaux se toho nebojí. Tohle je asi v metrové velikosti na tramvajové zastávce na P3. #krnda pic.twitter.com/yTcgEJBo7e — Adam Jareš (@admjares) July 10, 2018

Shodou okolností ve stejné době rozhodli radní, že Praha po roce 2021 neprodlouží smlouvu s firmou JCDecaux, která spravuje v hlavním městě zastávky a přístřešky MHD. Podle zástupců společnosti, jež se rozhodla vylepit otevřený dopis pro primátorku Adrianu Krnáčovou (ANO), by mělo být výběrové řízení na nového provozovatele "ušité na míru" právě Bigboardu. Podklady pro koncesní řízení údajně připravoval "odejitý" Mates.

"Po Praze jsme polepili asi 50 našich zastávek. Našim cílem je ukázat a upozornit veřejnost, jaké praktiky se dějí na magistrátu," prohlásil mluvčí JCDecaux Michal Štefl. "Je to lež," kontrovala primátorka Krnáčová a dodala, že kvůli pomluvě magistrát zvažuje trestní oznámení.

"O žádném vyšetřování nic nevíme," reagovala Klára Jiřičková z BigBoardu na e-mail Pražského deníku s tím, že s firmou Outdoor Service nejsou nijak spojeni. "Ani se nás tedy vyšetřování nemůže týkat. Opravdu nevíme, jestli a proč něčí syn jezdí v někoho autě. Nemáme s tím nic společného," pokračovala Jiřičková při otázce na to, že s volvem měl jezdit Matesův syn. Podle zjištění Práva navíc úředník autem jezdil delší dobu, vůz také opatřil magistrátní parkovací kartou, která ho opravňovala stát na pražské náplavce.

Zástupce Outdoor Service se nepodařilo Pražskému deníku kontaktovat. Jeden mobil cizí řečí hlásí, že je uživatel nedostupný, druhé číslo nikdo nezvedá nebo je obsazené. "Znovu opakujeme, vůbec nevíme o tom, že by nějaké výběrové řízení bylo vypsáno. Pokud není vypsáno, tak těžko může být někomu vypsáno na míru. Takže vůbec nechápeme, co má pan Pavel Slabý, ředitel JCDecaux, na mysli. Navíc - vždyť JCDecaux se svými celosvětovými zkušenostmi musí být logicky favoritem všech výběrových řízení na městský mobiliář. Opravdu tomu nerozumíme," doplnila později Jiřičková vyjádření BigBoard Praha.

Mluvčí magistrátu Hofman pak potvrdil, že Praha namátkově kontrolovala asi šedesát smluv, na nichž se podezřelý Mates podílel. "U žádného z kontrolovaných dokumentů jsme nenašli pochybení dnes již bývalého zaměstnance magistrátu. Proces jejich uzavírání byl plně v souladu s platnými zákonnými předpisy, přijatými pravidly a schválenými postupy," napsal Hofman Pražskému deníku.

Francouzská firma JCDecaux nyní v metropoli vlastní a provozuje zhruba 900 přístřešků na zastávkách MHD, z toho 300 z nich je bez reklamní plochy. Další má dopravní podnik. Smlouvu na městský mobiliář uzavřela JCDecaux už v listopadu 1994. Politici se pak marně snažili údajně nevýhodný kontrakt zrušit, primátorka Krnáčová se dokonce v roce 2015 obrátil na antimonopolní úřad.

Nová firma by pak měla vlastnit všechny, ale 585 reklamních ploch by bylo vyhrazeno přímo magistrátu. Příjmy z reklamy ze zbytku by šly soukromníkovi. Na oplátku by hlavnímu městu vybraná firma podle návrhu platila 30 milionů korun ročně, což by znamenalo za 20 let příjem do městské pokladny ve výši 726 milionů korun.