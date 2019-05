Učitel tance půjde za zneužívání dívek na devět let do vězení, potvrdil soud

Za pohlavní zneužívání dívek v pražských mateřských školkách a za dlouhodobý sexuální vztah s jednou ze svěřenkyň půjde učitel tance Petr Dostál na devět let do vězení. Poté se bude muset podrobit ústavní sexuologické léčbě a deset let nebude smět pracovat s dětmi. Pravomocně o tom dnes rozhodl odvolací pražský vrchní soud. Vinu a potrestání matky znásilňované dívky má znovu projednat Městský soud v Praze.

Budova Vrchního soudu na Pankráci. Ilustrační foto. | Foto: ČTK

"Není na místě ukládat trest na samé horní hranici, tedy ve výši 12 let," uvedl předseda odvolacího senátu Luboš Vrba. Nevyhověl tak požadavku státní zástupkyně. Zároveň ale zamítl žádost Dostála na zmírnění trestu či typu věznice. Ponechal ho ve vězení se zvýšenou ostrahou. Dostál v letech 2015 a 2016 zneužíval deset holčiček v sedmi různých pražských školkách, jedenáctou pak zneužil na letním soustředění u Strakonic. Dívky před skrytou kamerou líbal, hladil, držel za hýždě a tiskl se k nim svým přirozením nebo prováděl kopulační pohyby. U tří holčiček zašel ještě dál. Dvěma ve svém pokoji na tanečním soustředění prováděl orální sex. Tanečník zneužíval dívky. Jednu mu matka na noc půjčovala, prý se milovali Přečíst článek › Se třetí dívkou chodil do restaurací, kde vystupovali jako zamilovaný pár, drželi se za ruce, líbali se a Dostál dívenku oslovoval "královno", zatímco ona jeho "králi". Po dobu dvou let s ní navíc prováděl různé sexuální praktiky, které ji postupně cíleně učil. Dívka má poruchy spánku a úzkostné stavy Dívce podle znalců hrozí těžká posttraumatická porucha, zároveň trpí syndromem týraného dítěte. V současné době má poruchy spánku a úzkostné stavy. Muž musí holčičce uhradit nemajetkovou újmu ve výši 500 tisíc korun, dalším dvěma obětem má zaplatit po 20 000. Kauza kněze, který měl zneužívat dítě: Arcibiskupství podalo trestní oznámení Přečíst článek › Dostál, který se podle svých slov pokusil ve vazbě o sebevraždu léky, odmítá, že by dívky zneužíval kvůli svému uspokojení. Tvrdí, že holčičky miloval a nechtěl jim ublížit. Jeho přístup k dětem byl prý vždy citlivý a empatický. "Sám jsem byl nevyzrálý, měl jsem dětské vidění světa," prohlásil dnes u soudu. Dodal, že žádnou z dívek nikdy k ničemu nenutil. Policie našla v Dostálově bytě usvědčující pornografická videa, muž se k činům doznal. Matka, která svou dceru pravidelně nechávala u Dostála přes noc, ačkoliv věděla, že je pedofil, uvedla, že se jím nechala zmanipulovat. Muž ji prý přesvědčoval, že jeho vztah s její dcerou je převážně platonický. Prvoinstanční soud potrestal ženu tříletou podmínkou za obchodování s lidmi a za ohrožování výchovy. Regulovat prostituci? Ani ženy nabízející erotické služby v tom nemají jasno Přečíst článek ›

Autor: ČTK