Celé opatření začalo akcí „Chata“, která byla spíše preventivního charakteru. Obyvatelé oblastí Zahradního Města, Strašnic, Uhříněvsi, Modřan, Lhotky či Hostivaře a okolí se od policistů dozvěděli, jak mají správně zabezpečit svůj majetek.

K akci „Hotel“ už byli přizváni také lidé z cizinecké policie. „Zaměřili se na kontrolu předem vybraných hotelů, penzionů a ubytoven. Jejich pozornosti neunikly ani squaty a další podobná zařízení. Zacílili také na problematiku nelegální migrace a pátrání po hledaných a pohřešovaných osobách,“ informoval policejní mluvčí Jan Rybanský v tiskové zprávě.

Dopravní policisté mezitím „číhali“ na kontrolních stanovištích a dohlíželi na dodržování pravidel silničního provozu nebo třeba dodržování podmínek zákona o provozování taxislužby. Víkendovou akci ukončila „Závěra“. „Policisté po jednadvacáté hodině kompletně svedli silniční dopravu v ulici 5. května do jednoho jízdního pruhu, a to jak ve směru do centra, tak i v opačném směru. V průběhu několika hodin se tam zaměřili na dodržování zákazu požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek řidiči motorových a nemotorových vozidel, držení telefonu či jiného hovorového zařízení v ruce nebo pátrání po odcizených motorových vozidlech,“ popsal mluvčí pražské policie Rybanský.

Drogy „vyčenichal“ pes celníků

Podle Rybanského jeho kolegové v průběhu celého sobotního opatření zkontrolovali přes 1787 osob, 931 vozidel, 17 squatů, 252 chat, tři provozovny a tři ubytovny. Zjistili 113 přestupků v dopravě, z nichž 14 oznámili správnímu orgánu, ostatní vyřešili na místě blokovou pokutou ve výši skoro 60 tisíc korun. „Policisté osobní svobodě omezili pět osob, které se budou zodpovídat z různých porušení zákona, mimo jiných pro podezření z trestného činu přechovávání omamné a psychotropní látky a jedu,“ oznámil policejní mluvčí s tím, že drogy vyhledával služební pes celního úřadu.

Jeden člověk byl v hledáčku rakouských policistů. Zadržený muž pak nenastoupil do výkonu trestu odnětí svobody. Do akce se zapojili také strážníci městské policie a kontroloři z oddělení taxi pražského magistrátu. „Tyto akce probíhaly na území metropole opakovaně již v uplynulých letech a ani letošní rok nebude výjimkou,“ varovala policie případné hříšníky.