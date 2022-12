Transport původně převážel americké tanky z historické sbírky z muzea obrněné techniky u Smržovky nedaleko Jablonce nad Nisou do Plzně na oslavy výročí konce druhé světové války. Autobus zase vezl devět vězňů a deset dozorců. Srazily se 2. května 2019 na úrovni středočeské obce Ořech a pražské městské části Řeporyje. Tam tehdy bylo dopravní omezení kvůli pracím na silnici.

Dohra tragické nehody: řidič převážel tanky, srazil se s vězeňským autobusem

Nabouraná vozidla zachvátil požár, který se rychle rozšířil jak na autobus, tak na tahač a k němu připojený transportní podvalník s druhoválečnými obrněnými vozidly. Zemřel 23letý příslušník vězeňské služby, na Kladensku známý zejména mezi fotbalisty a příznivci místní kopané; dalších 14 lidí utrpělo zranění. I hmotná škoda je vysoká, přičemž oprava jednoho z tanků se stále řeší.

Jako obžalovaný z obecného ohrožení z nedbalosti, který podle spisu zavinil nehodu tím, že se dostatečně nevěnoval řízení, putoval k soudu řidič tahače, který vezl tanky. Miroslav K. ale vinu odmítá: trvá na tom, že když ho vězeňský autobus předjel a měl menší kolizi s osobním autem, on udělal všechno pro to, aby zabránil vážnější nehodě; dokonce najel na svodidla. Nesouhlasil ani s tím, že by podcenil přípravy nebo vědomě vyjel s přetíženým nákladem.

V rámci sazby, kterou trestní zákoník stanovuje od tří do deseti let, navrhovala státní zástupkyně Hana Vrbová trest v polovině tohoto rozpětí, což už by bylo nepodmíněně. Když ve středu 30. listopadu padl verdikt, soud popis skutku upravil – a Miroslavu K., kterého uznal vinným, vyměřil tříletou podmínku. K tomu připojil peněžitý trest ve výši 80 tisíc korun a sedmiletý zákaz řízení. Komplikovaná kauza spojená s posuzováním znaleckých vyjádření, jejímž projednáváním se obvodní soud zabýval od počátku května, nyní spěje k projednání před odvolacím senátem.