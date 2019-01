Těžko říct, co je k tomu vedlo. Ale faktem je, že pravděpodobně početná skupina mladých agresorů zdemolovala po silvestrovské půlnoci třetinu expozičních panelů fotografické výstavy Narozeni 1918 – Tváře století umístěných na náměstí Václava Havla v Praze. Výstava je zde instalována od 19. prosince do 13. ledna.

„Policie incident na místě zdokumentovala. Pro účely vyšetřování jí bude k dispozici kamerový záznam a svědecké výpovědi. My se zatím snažíme ve spolupráci s partnery uvést výstavu co nejrychleji do původního stavu. Přibližně třetina panelů byla zcela zničena, další posprejovány. Materiální škoda je předběžně vyčíslena na 70 tisíc korun, daleko víc nás ale šokovala bezdůvodná agrese pachatelů a jejich naprostá neúcta k hodnotám, které výstava reprezentuje. Šťastnou náhodou se vandalové nezaměřili také na instalaci Srdce pro Václava Havla od Kurta Gebauera,“ uvádí autor projektu Narozeni 1918 Pavel Chalupa.

„Na projektu, jehož je výstava součástí, jsme pracovali čtyři roky. Našim cílem je představit široké veřejnosti životní osudy, vliv historických událostí a také ideály a naděje této doposud žijící masarykovské generace zrozené do svobodného, demokratického státu,“ představuje projekt jeho autor Pavel Chalupa.

„V portrétech fotografky Martiny Storek a krátkých příbězích se návštěvníci výstavy potkávají s osmadvaceti stoletými osobnostmi. Vandalové ukázali, že úcta ke stáří a respekt k historii našeho státu jsou o ně neznámé pojmy. Naštěstí i díky nasazení partnerů výstavy by měla být expozice kompletně obnovena do pátku 4. ledna.“

Výstava v prostoru náměstí Václava Havla v Praze (piazetta Národního divadla) bude bezplatně přístupná široké veřejnosti do 13. ledna 2019. Expozice je součástí rozsáhlého projektu „Narozeni 1918“, který dokumentuje životní osudy Čechoslováků narozených v roce vzniku samostatné republiky. Projekt dále zahrnuje 13 výstav v krajských městech po celé ČR, sedm filmových dokumentů, dvě výpravné knižní publikace, obsahový online portál a celorepublikovou soutěž pro žáky základních a středních škol.