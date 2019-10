To byla pecka. Muž železnou tyčí zkratoval vedení a vyřadil z provozu vlak

/VIDEO/ Dalším těžko uvěřitelným případem se od 13. srpna zabývají pražští policisté. V ten den došlo krátce před 18. hodinou na Masarykově nádraží něčemu, co by se možná dalo nazvat diverzní akcí téměř s nasazením života. Jen není moc jsné, co bylo jejím cílem.

Muž železnou tyčí zkratoval trakční vedení a vyřadil z provozu vlak. | Foto: Policie ČR