Pokud snad dotyčný uvažoval tak, že sportovní oblečení nemá ležet ladem, ale mělo by se v něm sportovat, rozhodně tuhle myšlenku neuchopil za správný konec. Už když v sobotu 5. února odpoledne vešel do prodejny se značkovým sportovním oblečením, tamní pracovníci si všimli jeho divného chování, připomněla Richterová. „Vzal si dvě teplákové soupravy do zkušební kabinky, kde si je na sebe oblékl. Poté vyšel oblečen do nových kousků, odtrhané cedulky nechal v kabince – a dal se na útěk,“ přiblížila mluvčí, jak se muž proměnil ze zákazníka ve zloděje.

Strážníci zabránili rvačce patnácti lidí, podnapilý muž skončil na záchytce

Přestože měl na své straně moment překvapení – sportovní terminologií by se dalo hovořit o ulitém startu – závod v běhu záhy prohrál. „Pracovníci ostrahy byli rychlejší a zloděje zastavili,“ konstatovala Richterová. A jestliže bylo evidentní, že muž nesportoval, ale prachsprostě zdrhal, cílovou metu představoval příjezd přivolaných policistů z hostivického oddělení.