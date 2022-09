Zlodějova zběsilá jízda trvala jen několik minut, beze škod se ale neobešla. Muž například projel ulicí Na Florenci směrem do Sokolovské, kde objel autobus a za ním stojící automobil a následně ohrozil několik chodců, kteří přecházeli na zelenou. V ulici Ke Štvanici zloděj vjel opět do protisměru, kde ohrozil protijedoucího řidiče, a při návratu do svého jízdního pruhu srazil motorkáře.

Zdroj: Policie ČR

Na Dvořákově nábřeží řidič na přechodu pro chodce, kde zároveň vede pruh pro cyklisty, předjel stříbrné auto. Přejel také chodník na Mánesově mostě. Pohybovalo se po něm zrovna několik chodců.

Zloděje policie dopadla v podzemních garážích v Praze 7. Způsobil tam dopravní nehodu. „Lustrací kolegové zjistili, že tento muž má navíc platný zákaz řízení až do roku 2024. Vzhledem k těmto skutečnostem ho omezili na osobní svobodě a po všech potřebných vyšetřeních ho převezli na policejní služebnu,“ popsala mluvčí.

Policie nyní pátrá po svědcích, které lupič svou jízdou ohrozil. „Ozvěte se prosím na linku 158 nebo navštivte nejbližší policejní služebnu,“ vyzvala mluvčí veřejnost.

Muži hrozí až osm let za mřížemi. „Kriminalisté již podali státnímu zástupci podnět k podání návrhu na jeho vzetí do vazby, který soud akceptoval,“ dodala Violeta Siřišťová.