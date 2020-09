Šílený otec se rozhodne ukončit život svůj i celé rodiny a vzít všechno s sebou. Sekerou zavraždí ženu, syna donutí zničit zahradu a skočit do studny. Nakonec za ním skočí sám a svede se synem urputný boj, ve kterém však syn vítězí, vysouká se ven a uteče. Na takové verzi událostí se shodli tehdejší vyšetřovatelé. Dnes je však již jisté, že se vše muselo odehrát jinak.

Tři scénáře a jeden jako bonus

Rodina Jelínkových neměla zrovna přátelské vztahy se svými sousedy, a právě to prý otce dovedlo k hrůzným činům. V blízké době měl stanout před soudem kvůli potyčce s jedním ze sousedů, kterého údajně bodl nožem. Raději než veřejnou ostudu si Jelínek starší zvolil dobrovolný odchod nejen svůj, ale i svých blízkých. Aspoň tak popsal události ve své výpovědi mladý Stanislav Jelínek, který jako jediný masakr přežil.

Má to však jeden háček: před touto finální verzí vyšetřovatelům nabídl další tři scénáře. V první výpovědi dokonce figuroval jakýsi tajemný pachatel. Jednu věc mají výpovědi společnou, a to nesrovnalosti v údajném boji ve studni.

Otcův pád by syna zabil

Vyšetřovatelé se rozhodli pověřit hasiče, aby zrekonstruovali Stanislavův únik ze studně. Přišli na to, že ačkoli dostat se ven bylo možné, vyžadovalo to mimořádně velké úsilí, což by pro Stanislava Jelínka byl problém.

V mládí totiž prodělal mozkovou obrnu a měl částečně ochrnutou nohu a ruku. Další zádrhel v příběhu byl fakt, že pokud by otec skočil do studny za synem, syn by dozajista nepřežil pád plné váhy dospělého muže. A i kdyby ano, ve studni určitě nebylo dost místa, aby se tam muži mohli porvat. Co se tedy v onen den doopravdy stalo?

Příliš mnoho teorií

Teorií je mnoho a jedna je méně uvěřitelná než druhá. Podle některých vraždil syn a ne otec, ale Státní bezpečnost se rozhodla Stanislava Jelínka chránit. Byl totiž jaderným fyzikem a chemikem a zájem o něj měli až v Moskvě. Další se domnívají, že celou akci zinscenovala právě Státní bezpečnost, aby mohli Stanislava vydírat. Této teorii napovídá i fakt, že svědci v předvečer neštěstí spatřili tajemné muže v černém, kteří kvůli něčemu konfrontovali právě Stanislava Jelínka. Ani pečlivě připravený požár domu nenasvědčuje impulzivnímu rozhodnutí poblázněného otce. Případ se však nikdy nepodařilo vysvětlit jinak, než tehdy oficiální verzí Státní bezpečnosti, a proto nám zůstává tajemství studny a onoho osudného večera dodnes skryto.