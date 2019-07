Ruský student a anarchista Igor Ševcov neuspěl s žalobou, aby ho Česko odškodnilo za trestní stíhání. Čelil obžalobě ze žhářského útoku na dům tehdejšího ministra zahraničí Martina Stropnického, stíhán byl také za pomoc při posprejování vězeňské zdi. Nakonec byl veškerých obvinění zproštěn. Jako odškodné žádal celkem 1,4 milionu korun, ale Obvodní soud pro Prahu 2 v pondělí nárok zamítl kvůli promlčení. Napsal to dnes server Aktuálně.cz. Verdikt není pravomocný, Ševcov se může odvolat.

Igor Ševcov u soudu. Ilustrační snímek | Foto: ČTK

"Soud má za to, že došlo k promlčení nároku s tím, že žaloba byla podána opožděně," uvedla soudkyně Zdeňka Burdová. Rozsudek opřela o zákon o odpovědnosti státu za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, podle nějž se dotyčný musí přihlásit o kompenzaci nejpozději půl roku poté, co mu nárok vznikne. V tomto případě tedy do šesti měsíců od pravomocného zproštění viny.