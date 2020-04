ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

K inkriminovanému momentu došlo první dubnový čtvrtek, kdy hlídku městské policie někdo zavolal kvůli tomu, že čtyři lidé seděli u rybníka v Řepích. Pětice strážníků dorazila na místo a jednomu z nich – lidově řečeno – ruply nervy. Mladou ženu srazil k zemi, načež se jí zeptal: „Chceš facku?“ Tereza Smažinková, která následně záznam zveřejnila na sociálních sítích, se pak udiveně táže, zda považuje strážník tento zákrok jako profesionální.

Vedení městské policie hlavního města se ihned omluvilo, strážník skončil, věc řeší inspekce i orgány činné v trestním řízení, další kolegové pak byli dočasně přeřazeni na jinou pozici. Unie bezpečnostních složek – tedy odborová organizace policistů, hasičů, celníků nebo právě strážníků – se potrestaného příslušníka zastala.

„Nouzový stav určitě neznamená, že se budou nouzově (čti okamžitě) propouštět uniformovaní strážci zákona bez řádného prošetření věci a bez dodržení jejich základních práv,“ napsala unie k facebookovému příspěvku.

Budování hezkého PR

„Bohužel musíme konstatovat, že vyjádření a postoj pražské městské policie k tomuto případu dehonestuje celý institut obecní policie jako takové a jako odborová organizace se s jednáním vedení pražské městské policie absolutně neztotožňujeme, stejně jako dlouhá řada strážníků, kteří případ také zaznamenali. Budování hezkého PR nesmí zastínit dodržování účinné legislativy,“ píše se ve stanovisku odborářů, pod nímž jsou podepsáni Ondřej Mundl a Zdeněk Drexler.

Laštovkovi je potřeba k dobru přičíst kolonku z profesního životopisu, která přibyla v červenci 2017. Spolu s kolegou z Obvodního ředitelství Městské policie Prahy 13 byl oceněn medailí I. stupně. Ředitelem Eduard Šuster jim ji udělil za to, že zachránili život třicetileté ženě, která se kvůli nešťastné lásce chtěla zabít a spolykala prášky.

Nyní pražský strážník tvrdí, že dívce při kontrole u rybníka nedal facku, ale že šlo o úder do ramene. „Opravdu dostala ránu do ramene, abych ji od sebe odstrčil. Bylo to z toho důvodu, že si sundavali roušky, přibližovali se k nám a nedodržovali od nás odstup. Všichni tam popíjeli alkohol,“ prohlásil v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Udělal bych to znovu

Laštovka dodal, že by ze strachu z nákazy COVID-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru, jednal stejně: „Já vám říkám, že bych to udělal znovu. Žiju s tchyní, která je v pokročilém věku. Mám nevlastní dceru, která je v jiném stavu. Nedovolím nějaké dívce, která si myslí, že spasí svět, aby mě ohrožovala. Kdyby dodržovali vládní nařízení tak, jak mají, nikdy by k ničemu takovému nedošlo.“

Na internetu dokonce vznikla petice „Za důkladné prošetření celého incidentu a případné navrácení bývalého strážníka Jiřího Laštovky zpět do služby Městské policie Praha“. Za pár dní posbírala více než deset tisíc podpisů, její autor Ondřej Souček navíc tvrdí, že dostává od názorových oponentů soukromé zprávy, v nichž je mu vyhrožováno fyzickým napadením i smrtí. K vyhrocené debatě z obou stran dochází i pod veřejnými příspěvky.

Tomki Němec, který byl osobním fotografem bývalého prezidenta Václava Havla, si díky aktuální kauze na pražského strážníka taky vzpomněl. Před čtyřmi lety se s Laštovkou dostal do konfliktu a dostal údajně e-mail, kde zaměstnanec městské policie o Havlovi psal (s gramatickými chybami), „jaký to byl kurevník, zloděj a vychca…j kriminálník, že oproti jiným vězňům měl celu jen pro sebe, že dostával cigarety a vůbec měl spoustu výhod“.

„Jsem osobně rád, že ho od městské policie vyrazili. Třeba se časem za své agresivní chování dostane za mříže. A pak bude moci porovnávat, jaký je to sedět a mít privátní celu,“ napsal Němec teď. Mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová každopádně upřesnila, že k ukončení pracovního poměru došlo poté, co sám Laštovka podal výpověď. Městská policie Praha se nebude dále vyjadřovat, než se incident řádně došetří.