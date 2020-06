ON-LINE reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha (za ANO) i po skončení nouzového stavu zakazuje provoz ve vnitřních prostorách restaurací kaváren, barů a dalších podobných provozoven od 23:00 do 6:00. „V této době je možné nadále realizovat prodej přes výdejní okénko,“ píše se v opatřeních proti šíření infekční nemoci covid-19, kterou způsobuje nový typ koronaviru.

V pátek večer na základě upozornění skupiny občanů vyrazila hlídka městské policie do jednoho z podniků v Praze 2. Strážníci zjistili, že uvnitř bylo po jedenácté hodině ještě zhruba patnáct lidí a že oznámení se základalo na pravdě.

„Muže odpovědného za provozovnu požádali o prokázání totožnosti a podání vysvětlení. Ten uvedl, že si nevšiml, kolik je hodin a že urychleně zavře. Přestupek byl na místě vyřešen domluvou,“ uvedla oficiální facebooková stránka Městské policie hl. m. Prahy.

Na přiloženém videu je však slyšet, jak „šťáru“ hosté nelibě nesou. „Běžte do pr***, řešíte sr***,“ ozývaly se lokálem vulgární nadávky, když zasahující strážníci mluvili o porušování mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví.

Nemohl si dát další pivo a koupit cigarety

Jeden z mužů však při odchodu z hospody neudržel nervy a v alkoholovém opojení opakovaně kopal do auta strážníkům. „Hlídka vyběhla ven a muže, který od vozu odcházel, dostihla. Příčinou jeho chování byl prý vztek, že si už nemohl dát další pivo a koupit cigarety. Služební vůz má poškozené boční dveře u spolujezdce,“ popsala na sociální síti mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. Kvůli podezření ze spáchání trestného činu byl muž omezen na osobní svobodě a případ si převzali policisté.

Zadržený pachatel se ke kopání do služebního vozidla sám přiznal s tím, že postup strážníků považuje za „úplně největší šikanu“. Podle něj musí vykonavatelé zákona sami dobře vědět, že to, co dělají, je sr***. „Proč? Protože Babiš?“ zmínil naštvaný občan premiéra menšinové vlády, která se spoléhá na hlasy komunistů. „Jděte všichni do pr***,“ vzkázal.

Faktem je, že omezení otevírací doby v rámci boje s koronavirem kritizují nejen podnikatelé v gastronomii, ale také někteří opoziční poslanci. Předseda ústavně-právního výboru Sněmovny Marek Benda (ODS) na konci května tvrdil, že Vojtěchovo nařízení není v souladu s ústavou ani s rozhodnutím Městského soudu v Praze, která čtyři vládní opatření zrušil.

Lidé pak mezi sebou žertují (mnoho z nich s hořkým úsměvem na tváři), že smrtící koronavirus určitě vstává ve 23 hodin, a proto je potřeba zavřít všechny hospody a noční kluby. Ministr zdravotnictví před pár dny v České televizi prohlásil, že tuto otázku budou řešit vládní experti v souvislosti s další vlnou uvolňování plánovanou na 22. června.