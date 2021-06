Krützner působí jako náměstkyně obvodního státního zástupce pro Prahu 6. Jako čekatelka začínala v Praze 10, kde si také úspěšně zažádala o přidělení služebního bytu. Nastěhovala se do něj v roce 2008, o čtyři roky později jej od městské části odkoupila za zhruba 900 000 korun. Po dalších dvou letech jej prodala dalšímu majiteli za 3,4 milionu. Podle dozorového státního zástupce Jana Fuchse tento příjem nepřiznala finančnímu úřadu s cílem vyhnout se povinnosti uhradit daň z příjmu fyzických osob ve výši 361 000 korun.

„Necítím se býti vina,“ prohlásila devětačtyřicetiletá Krützner u Obvodního soudu pro Prahu 5. „V tom bytě jsem od roku 2008 do roku 2014 skutečně bydlela. Měla jsem tam trvalý pobyt, chodila mi tam pošta. Je pravdou, že v určitých obdobích tam se mnou bydlely spolubydlící – přítelkyně,“ pokračovala. Dodala, že výpovědi těchto dívek v trestním řízení ji velmi zaskočily. „Vypovídají účelově proti mně,“ řekla.

Jedna z těchto dívek, kterou soud předvolal jako svědkyni, ale vypověděla, že sháněla bydlení přes internet a že se jí ozvala právě Krützner, kterou do té doby neznala a se kterou sepsala nájemní smlouvu. „Byt jsme užívaly já a kamarádka. Platily jsme měsíční nájem, a to v hotovosti. Paní Krützner se občas zastavila na návštěvu, třeba jenom pro poštu nebo pro nájem. Nikdy tam nepřespávala,“ popsala s tím, že má k obžalované neutrální vztah a nemá důvod jí škodit.

Jsem řádný člověk, hájí se státní zástupkyně

Krützner v reakci na to popřela, že by se svědkyní uzavřela nájemní smlouvu. „Měla jsem klíče od bytu, měla jsem tam své osobní věci zamčené ve skříňce. Není pravda, že jsem se tam nezdržovala,“ zmínila.

Dále uvedla, že se nikdy nespecializovala na daňové právo a že věc konzultovala se dvěma daňovými poradci. „Rozhodně to není vědomé jednání – že bych od počátku nechtěla zaplatit daň. Jsem člověk řádný, svědomitý, jsem státní zástupkyně. Nic by mi nestálo za to, abych přišla o svůj morální kredit a o funkci státního zástupce, kterou považuji za své poslání,“ zdůraznila.

Na otázky státního zástupce Fuchse v pondělí v jednací síni odmítla odpovídat s tím, že nemá důvěru v jeho procesní postup a nestrannost. Stěžovala si mimo jiné na to, že o trestním řízení sděloval informace médiím.

Za zkrácení daně hrozí šest měsíců až tři roky vězení. Soud ženě původně uložil trestním příkazem peněžitý trest 360 000 korun, Krützner však podala odpor, a proto se případ nyní projednává ve veřejném hlavním líčení. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) ji koncem loňského května dočasně zprostila služby, a to do skončení trestního stíhání. Pokud by soudy Krützner pravomocně uznaly vinou za úmyslně spáchaný trestný čin nebo pokud by ji poslaly do vězení za nedbalostní trestný čin, její funkce státní zástupkyně by zanikla.