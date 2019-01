Praha – Netrpí duševní chorobou ani poruchou osobnosti, ale v kritických situacích má k řízení auta zhoršené dispozice. Tak lékaři ve středu zhodnotili Aleše Trpišovského (44), který se od úterka před Krajským soudem v Praze zpovídá z údajné bezohledné jízdy po brněnské dálnici včetně úmyslného ohrožování pomalejších řidičů v levém pruhu v závěru prosince roku 2010.

Aleš Trpišovský | Foto: Deník/Milan Holakovský

Podle obžaloby tehdy skončil nehodou Trpišovského divoký manévr – obžalovaný ale vinu odmítá a tvrdí, že se vše stalo jinak: rozhodně neudělal před pomalejší auto myšku zprava, aby vzápětí zabrzdil, ale řidič jedoucí za ním nedodržel bezpečnou vzdálenost…

Podle expertů má Trpišovský sklony k impulzivitě, ale za své chování odpovídá. Psycholog Jiří Klose ovšem připustil, že řešení kritických situací může podceňovat a reagovat nesprávně. Potvrzení pro výkon práce řidiče z povolání by podle znalce seriózní psychologické pracoviště vydat nemělo – šofér, který není profesionál, nicméně takový dokument nepotřebuje. A podle psychiatra Petra Kubeje by Trpišovský měl rozpoznat, co je správné co špatné.

Jednání soudu, kde za poškození cizí věci a pokus o těžké ublížení na zdraví hrozí až 12 let vězení, bude pokračovat výslechy dalších znalců za dva týdny.

(zw)