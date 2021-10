Obilí skoro za 30 milionů korun zmizelo ze zemědělských skladů v Terezíně a Lounkách na Litoměřicku. Za ohrádkou u ústeckého krajského soudu z toho ve čtvrtek 21. října začali zpovídat jednatele skladující firmy. 39letému Jaroslavovi K. z Prahy hrozí až 10 let vězení, poškozená společnost, která na něj původně podala trestní oznámení, po něm chce vrátit peníze. Muž vinu odmítá, podle něj je množství zmizelého zboží uváděné žalobcem přehnané. Pokud došlo k nějakým ztrátám, obžalovaný je vysvětluje možnými drobnějšími krádežemi, částečnými odchylkami při naskladňování zboží a jeho vyskladňování anebo tím, že si část zboží neoprávněně vzala společnost, které dlužil peníze.

Tisíce tun pšenice, řepky, hrachu a dalších plodin, které firma skladovala pro jednu pražskou společnost, se ztratily v letech 2016-19. Viní z toho Jaroslava K. „Blíže nezjištěným způsobem vyskladnil či nechal vyskladnit a odvézt plodiny bez souhlasu ukladatele a bez jakékoli úhrady či odpovídající kompenzace s nimi naložil nezjištěným způsobem,“ popsal státní zástupce Tomáš Skála. Za zvlášť závažný zločin zpronevěry muži hrozí 5 až 10 let vězení.

„Poškozená společnost uplatňuje nárok na úhradu škody 28 951 545,42 koruny,“ dodal soudce Martin Parolek.

Muž vinu odmítl s tím, že jediné, co je nesporné, jsou smlouvy o skladování. „Ty jsem podepsal,“ připustil. Vyčíslené množství zmizelého zboží mu ale přijde enormně nafouklé. Pokud něco skutečně zmizelo, tak podle něj možná důsledkem dočasně nevyfakturovaného zboží či nedotažených obchodů. Příjem a výdej zboží prý ve firmě probíhaly „na důvěru“, nepřevažovalo se, kontrola byla jen vizuální, inventury k poslednímu dni roku se dělaly jen podle účetních dokladů, „dodáky“ si prý podepisovali i sami závozníci. Předsedovi senátu se jeho vysvětlení i tak nezdálo vzhledem k obřímu množství obilí, které se mělo ztratit. „To by musely odvézt desítky kamionů,“ upozornil Parolek.

Jaroslav K. doplnil, že už na podzim 2016 odcizili dva muži z terezínského skladu 220 tun řepky olejky a 5 tun řepkového šrotu. Zmínil i to, že si pro některé ze skladovaného obilí přijela místní firma, od které nakoupil zboží, aniž by za ně zaplatil. „Přijeli tam nákladními i osobními vozy a dvěma traktory a dožadovali se naložení zboží. Já jsem tam přijel, řekl jsem, že to zboží není naše, ale neakceptovali to,“ popsal jednatel s tím, že se to stalo dokonce dvakrát. Plánoval to prý dosypat jiným obilím z vlastních zdrojů, ale k tomu už nedošlo.

Zmíněná firma z regionu si prý naložila obilí s pomocí nakladače, který ve skladu byl. „Divočina“, komentoval to žalobce Skála. O tom, že ve firmě Jaroslava K. nebyl velký pořádek, svědčí víc věcí. V Terezíně měla dvě kompletně oplocené haly asi o rozloze tisíc metrů čtverečních. Byly uzavíratelné deseti vraty na zámek, některé ale nešly úplně zavřít. U návozů i odvozů obilí byli většinou dva zaměstnanci, které pojil partnerský vztah. V Lounkách měla firma Jaroslava K. jednu oplocenou halu o rozloze asi 800 metrů čtverečních se čtyřmi vraty, dvěma z nich trvale zavařenými. Klíče ke skladům mělo několik lidí.

Hlavní líčení pokračuje v pátek 22. října výslechem několika svědků, pak se bude nejspíš odročovat na prosincové termíny. Obžalovanému muži k dobru nepřispívá, že ho loni u okresního soudu v Havlíčkově Brodě žalovali za podvod. Podle státního zástupce se jednalo o podobnou činnost jako ve věci projednávané nyní v Ústí. Jaroslav K. v případu z Vysočiny inkasoval podle vlastních slov podmínku.

115,88 tuny řepkového šrotu za 724.250 Kč

794,535 tuny řepky za 7.612.487,74 Kč

53,2 tuny hrachu za 271.586 Kč

769,42 tuny pšenice za 3.465.038,19 Kč

2.127,5 tuny slunečnice za 15.175.457,50 Kč

47,61 tuny žita za 212.816,70 Kč

380,37 tuny triticale za 1.469.909,29 Kč