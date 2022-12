Soud vyzval Ratha k návratu do vězení. Počítám s tím, reagoval bývalý hejtman

ČTK

Krajský soud v Praze zaslal bývalému středočeskému hejtmanovi Davidu Rathovi i dalším odsouzeným v korupční kauze výzvu k nástupu do vězení. Na převzetí výzvy mají odsouzení deset dní, od doručení pak musí do vězení nastoupit do pěti dnů.

David Rath. | Foto: ČTK