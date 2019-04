„Rány byly devastující a opakované. Obžalovaný Lukjanovs nejednal v afektu. O něm se u obžalovaného Maslakse nedá už vůbec hovořit. Při takovém způsobu útoku na hlavu si museli být vědomi, že mohou způsobit přinejmenším vážné zranění,“ zdůvodnil rozhodnutí podle serveru iDNES.cz soudce Michal Hodoušek.

Senát pražského vrchního soudu zvolil spodní hranici trestní sazby, které se pohybuje od osmi do šestnácti let. Požadavek státního zastupitelství, aby byl čin dvou cizinců hodnocen jako vražda, zamítl. Úterní verdikt také potvrdil vyhoštění cizinců na deset let i povinnost zaplatit odškodné 650 tisíc korun. Rozsudek je pravomocný.

Kdyby tam nebyla pistole, nestalo se to

Obhajoba se snažila o zproštění viny. Konflikt z 13. března 2018 v autobusu MHD na lince 224, který mířil na konečnou zastávku Smíchovské nádraží, vyvrcholil na Zlíchově. Cizinci podle svých advokátů jednali v nutné obraně, protože český pasažér s třemi a půl promilemi alkoholu v krvi vytáhl plynovou zbraň.

Útočníci ovšem podle obžaloby bili oběť několikrát silně pěstmi do hlavy. Dvojice v útoku pokračovala i přes protesty svědků, aby muže nechala být. Jedenapadesátiletý Čech už se po operaci mozku neprobral z bezvědomí a později v nemocnici zemřel. Lukjanovs a Maslaks hned po tragickém incidentu vzali zbraň a z autobusu vystoupili. Policie je dopadla až po několika dnech.

„Omlouvám se za tragickou situaci. Kdyby tam nebyla pistole, nestalo se to,“ řekl na závěr soudního líčení Lukjanovs v slzách. „Chci, abyste zhodnotili situaci, v níž jsem se ocitl. Chtěl jsem ho pouze odzbrojit,“ uvedl jeho zeť Maslaks. Lotyši už dříve argumentovali tím, že zbitý muž mířil pistolí na ostatní cestující včetně dětí. „Nikdy nebyl agresivní, zbraň si pořídil pouze na svou ochranu,“ řekli ovšem příbuzní o oběti.