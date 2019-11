Steigera totiž strážníci městské policie dopadli v polovině července přímo při činu se sprejem v ruce, proto učinil doznání. Starší bratr však tvrdí, že se na zhruba pět minut od pachatele vzdálil a nápis o velikosti pět krát dva metry na Karlův most sprejem vůbec netvořil. Vyvinit se ho snažil i sourozenec.

„Klient Steiger se k činu doznal, při vyšetřování spolupracoval, ať již byl motivem jeho jednání alkohol, či neznalost toho, kam nápis Sepsis umístil,“ uvedl na závěr Martin Doubrava, advokát obou Němců. „Na Wittigových rukou se stopy barvy nenalezly, ačkoli plechovka byla umazaná,“ sdělil také podle zpravodajského portálu iDNES.cz u soudu advokát. Doubrava v této souvislosti upozornil na údajné rozpory ve svědeckých výpovědích. „Wittig je tedy zcela jasně nevinný,“ pravil.

Jako by poškodili Braniborskou bránu v Berlíně

Avšak soudkyně Pavla Hájková ve středečním rozhodnutí konstatovala, že svědci jasně vypověděli, že sprejovali oba obžalovaní. „Vypovídali shodně, neměli žádný důvod říkat věci v neprospěch obžalovaných,“ zdůvodnila verdikt soudkyně a dodala, že Steiger svého bratra tak urputně hájí proto, že sám Wittig prohlásil, že by v případě odsouzení mohl přijít o práci v Bundeswehru.

Podle soudkyně jsou tresty přiléhavé. Spokojený byl i státní zástupce Jan Lelek, který v závěrečné řeči prohlásil: „Oba se pohybovali v historickém centru města, Karlův most je jednou ze zásadních památek. Je to tedy to samé, jako by poškodili Braniborskou bránu v Berlíně.“

„Česká republika nestojí o návštěvníky, kteří tady ničí památky,“ vysvětlila soudkyně Hájková, proč na pět let oběma Němcům zakázala pobyt v Česku. Podle Doubravy mladší z obou zahraničních „výtečníků“ trest přijme: „Po této zkušenosti sem už uričtě nepřijede“. Steiger svého činu lituje.

Rozhodnutí každopádně není pravomocné, muži i státní zástupce si ponechali lhůtu na odvolání. V kauze přitom padl už druhý rozsudek, protože soudkyně ve zkráceném řízení rozhodla o ročním podmíněném trestu, stotisícové pokutě a úhradě čtyřiceti tisíc korun za vzniklé škody posprejováním Karlova mostu. Oba cizinci nakonec podali odpor a soud musel nařídit hlavní líčení, které začalo v polovině října.

Restaurátoři graffiti z pilíře historické památky začali odstraňovat 27. července a plánovali, že práce budou trvat do půlky srpna. Podle smlouvy za to měli dostat od města právě čtyřicet tisíc. V noci na 28. července ovšem nápis neočekávaně zmizel. K odstranění se následně přihlásil specialista Miroslav Černý. Odměnu od primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) odmítl - pravděpodobně i proto, že je dvojnásobným vrahem.