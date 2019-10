Třiadvacetiletý Niclas Steiger a jeho o sedm let starší bratr Benjamin Wittig dorazili k soudu z Německa a vzpomínali, jak tehdy 15. července probíhala jejich dovolená v českém hlavním městě. Podle státního zástupce Jana Lelka se dopustili výtržnictví, když nastříkali na Karlův most graffiti o rozměrech 5 krát 2,5 metru a způsobili škodu ve výši 40 tisíc korun.

„Ano, cítím se vinen, že jsem to učinil. Na sto procent vím, že jsem to udělal sám,“ doznal se podle zpravodajského portálu iDNES.cz při výslechu Steiger. Když ten osudný večer popili pivo, narazili na obchod s barvami ve spreji. „Koupil jsem si to, abych později mohl sprejovat doma, takové obchody u nás ve městě nemáme,“ uvedl mladší z obžalovaných.

K pilíři Karlova mostu na Malé Straně poblíž ulice U Lužického semináře se Němci dostali tak, že hledali místo, kde by se mohli vymočit. „Řekl jsem si, tady je klidný plácek, tady se dá sprejovat,“ vypověděl u soudu Steiger. Zelenočerný nápis Sepsis (název hudební formace) by podle svých slov nenastříkal na Karlův most, kdyby věděl, o jak významnou památku se jedná.

Přišel bych o práci, říká IT specialista Bundeswehru

Starší z německých bratrů se snaží obhájit tím, že v Praze během letních prázdnin nic nedělal, sourozenci jen asistoval. „Vinen se necítím. Můj bratr viděl skejťácký obchod a šel si tam nakoupit. Mě to nezajímalo,“ uvedl Wittig s tím, že si myslel, že Steiger jde pod most opravdu vykonat potřebu. „Na pět šest minut se vzdálil. Pak jsem byl překvapen tím, co jsem viděl. Zahlédl jsem ho se špinavýma rukama.“

Cizinec nyní pracuje jako IT specialista pro Bundeswehr a případné odsouzení za úmyslný delikt by pro něj v německé armádě mohlo mít nepříjemné důsledky. „Asi bych kvůli tomu přišel o práci,“ podotkl podle iDNESu třicetiletý muž na dotaz soudu.

Soud ve čtvrtek vyslechl také strážníka, který dorazil na základě tísňového volání na linku 156 ke Karlovu mostu a pachatele spolu s přivolanými policisty zadržel. Podle jeho výpovědi Steigera dopadli přímo při činu, ale jeho bratr stál poněkud stranou s plechovkou piva.

Wittig pak podle strážníka požádal, aby se směl vyčůrat. „Zdálo se mi při tom, jak kdyby si čistil ruce, které měl od barvy,“ řekl strážník. Soudní líčení bude pokračovat výslechem dalších svědků v listopadu.

Graffiti očistil dvojnásobný vrah

Případ graffiti na Karlově mostě byl jedním z hlavních mediálních témat prázdnin. Restaurátoři začali odstraňovat nápis z pilíře až po několika dnech s tím, že budou pracovat až do půlky srpna, načež se chopil příležitosti dvojnásobný vrah Miroslav Černý, který se čištěním graffiti živí. Někteří odborníci měli strach, že čištění vysotlakou párou chráněnou kulturní památku poškodí. Primátor Zdeněk Hřib (Piráti) chtěl Černého dokonce odměnit, ale vysloužil si kritiku od některých památkářů.

Mezitím rozhodla soudkyně ve zkráceném řízení o ročním podmíněném trestu, vyhoštění a finanční pokutě sto tisíc korun (a čtyřicet tisíc navíc jako úhradu za škody za posprejování Karlova mostu). Němcům hrozilo šest měsíců až tři léta vězení. Původní verdikt se snaží otevřením procesu ještě zvrátit.