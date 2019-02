Praha - Vrchní soud snížil o dva roky trest Bělorusovi Aljaksandru Astapčukovi, který loni za bílého dne ubodal u autobusové zastávky na pražské Florenci svého známého z Lotyšska. Astapčuk si tak odpyká 15 let v nejpřísnějším typu věznice. Soudci v úterý Astapčuka zároveň vyhostili z Česka, čímž vyhověli odvolání podanému státní zástupkyní. Verdikt je pravomocný.

Bělorus Aljaksandr Astapčuk u soudu. | Foto: DENÍK/ Milan Holakovský

„Trest 17 let jsme shledali nepřiměřeně přísným, byť se obžalovaný trestného činu dopustil brutálně a na veřejnosti. Ve srovnání s ostatními případy, které soudíme, není uložení trestu při samé horní hranici na místě," uvedl předseda odvolacího senátu Michal Hodoušek. Astapčuk mohl za vraždu dostat od deseti do 18 let odnětí svobody.

Muže zachytila kamera

Incident se stal hodinu po poledni 16. července 2015, konflikt zachytily průmyslové kamery a viděli ho kolemjdoucí. Dvojice cizinců se nejprve pohádala kvůli dívce, poté poprala.

Astapčuk, který v bitce prohrál, nakonec napadl odcházejícího soka zezadu nožem. Zasadil mu osm ran do krku, břicha a hrudníku. Bezprostřední příčinou Lotyšovy smrti bylo přetětí břišní aorty, přivolaní záchranáři už napadenému nedokázali pomocí.

Duševní chorobu simuluje

Třicetiletý Astapčuk tvrdil, že si útok nepamatuje, protože trpí schizofrenií a v době činu byl pod vlivem drog. „Když jsem byl v armádě, tak jsem byl raněn. Někdy se mi stává, že dostávám záchvaty a bolí mě mozek," řekl v úterý prostřednictvím tlumočníka soudnímu senátu.

Podle znalců však duševní chorobu simuluje. V českém rejstříku trestů má záznamy za loupež, maření výkonu úředního rozhodnutí a za ublížení na zdraví, kdy rovněž útočil nožem. Vraždu spáchal ve zkušební době podmíněného odsouzení.

Soud muže mohl vyhostit

Pražský městský soud muže původně nevyhostil ze země, protože ministerstvo vnitra předtím Astapčukovi přiznalo mezinárodní ochranu v souvislosti s tím, že se ve vlasti údajně zapojil do odboje. Koncem srpna však vnitro Bělorusovi sdělilo, že mu ochranu neprodloužilo. Proto ho nyní odvolací senát mohl vyhostit na dobu neurčitou.

„Odpadly veškeré podmínky pro to, aby obžalovanému nemohl být uložen trest vyhoštění. V Česku páchá v relativně krátké době velice nebezpečné, násilné trestné činy, navíc se zde živí drobnými krádežemi, takže jistě není v zájmu České republiky, aby se na jejím území pohyboval," konstatoval Hodoušek. Uložení vyhoštění se domáhala státní zástupkyně Marcela Kratochvílová, která poukazovala na to, že podle zákona nelze udělit doplňkovou ochranu člověku, který se dopustí vážného zločinu.

