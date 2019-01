Praha 5 - Obvodní soud znovu osvobodil Žanetu Rosenbergovou,státní zástupce se znovu odvolal. Proces, táhnoucí se už přes rok, tak bude opět projednávat Městský soud.

Žaneta Rosenbergová | Foto: DENÍK/Jan Handrejch

Manželka krále českého pornoprůmyslu Žaneta Rosenbergová není kuplířka. Neprokázalo se, že by naváděla dívky k prostituci. S tímto odůvodněním ji dnes Obvodní soud pro Prahu 5 zprostil obžaloby.

Rozhodnutí první instance pornoherečku a producentku Rosenbergovou jistě potěšilo. V případě, že by ji soud uznal vinou, hrozilo by ji až osm let vězení. Verdikt ale zatím není pravomocný a státní zástupce se proti němu opět odvolal. Naopak Rosenbergová se svého práva na odvolání pochopitelně vzdala.

Tentýž obvodní soud ji zprostil obžaloby v plném rozsahu již v loňském roce. O věci pak rozhodoval Nejvyšší soud, který ji vrátil k novému projednání první instanci. Po dnešním odvolání státního zástupce se kauzou bude zabývat Městský soud v Praze.

Policisté a státní zástupce Žanetu Rosenbergovou vinili z toho, že společně s manželem Robertem sehnala čtyři děvčata, která by byla ochotná mít sex s americkými příteli manželů Rosenbergových.

„Na schůzky šly dívky dobrovolně. Nikdo je nenutil,“ hájila se před soudem obžalovaná. Ze sexu děvčat s Američany se prý nikterak neobohatila a tak nebyla naplněna skutková podstata trestného činu kuplířství a obchodování s lidmi.