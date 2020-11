Senát pražského městského soudu dospěl k závěru, že skutky popsané v obžalobě nejsou trestnými činy. "Dokazováním nebylo zjištěno, že by inženýr Dvořák zjednal Neographu výhodnější podmínky na úkor ostatních," konstatoval soudce Petr Hovorka.

Protiprávní z jeho pohledu nebyla ani sedmnáctihaléřová provize, kterou firma Neograph platila karibské Cokeville Assets za zprostředkování zakázky u DPP. "Další nakládání s finančními prostředky tak nemůže být považováno za snahu zastřít původ těchto prostředků, a tedy za legalizaci výnosů z trestné činnosti," uvedl soudce. Podle obžaloby papírna vyplatila karibské firmě nejméně 40 milionů korun a peníze nakonec skončily u společností, jejichž benefičními vlastníky údajně byli Rittig a Dvořák.

Dnešní rozsudek si z 12 obžalovaných přišel poslechnout jen bývalý ekonomický ředitel DPP Ivo Štika a účetní Jaroslav Kubiska, který má v kauze postavení spolupracujícího obviněného a jediný přiznává vinu. "Pravda je jednoznačná: vyváděly se peníze z dopravního podniku a nejen z něj - i z Homolky, ČEZ a tak dále. Pak se praly přes systém zahraničních firem, které byly účelové, prázdné," prohlásil Kubiska v závěrečné řeči. "Tam se kradlo, že se ani neděle nedržela, a já jsem se na tom podílel," dodal.

Lži a výmysly, prohlásil Rittig

Podle státního zástupce Adama Borguly Dvořák nezákonně obešel výběrové řízení, když v roce 2008 přidělil zakázku Neographu. Žalobce pro něj žádal šestileté vězení, pětiletý zákaz činnosti ve vedení firem a dvoumilionový peněžitý trest. Pro Rittiga chtěl za praní špinavých peněz čtyři roky za mřížemi a čtyřmilionový trest. Dalším devíti obžalovaným navrhoval tresty v rozmezí od tří do sedmi let vězení a od dvou do tří milionů korun. U Kubisky chtěl upustit od potrestání.

Rittig už dříve prohlásil, že obžaloba je plná lží a výmyslů a že s DPP, natož s jeho tunelováním, neměl nic společného. Dvořák zdůraznil, že do výběrových řízení nikdy nezasahoval.

V rozsáhlé kauze DPP původně čelilo obžalobě 17 lidí a soudce Hovorka je už loni na jaře všechny osvobodil. Pražský vrchní soud však letos v červnu potvrdil zprošťující verdikt jen u pěti obviněných. Větev Neographu vrátil Hovorkovi k dalšímu dokazování, přičemž uvedl, že papírna byla jednoznačně tunelována a že 17 haléřů z každé jízdenky nebylo provizí. U Petera Kmetě z Cokeville Assets a Jana Janků z Neographu se podle názoru odvolacího senátu trestná činnost prokázala a u Dvořáka a Štiky byl zprošťující rozsudek předčasný.

Hovorka v novém hlavním líčení doplnil dokazování opětovným výslechem některých svědků a také znaleckým posudkem ústavu Equita Consulting, na který se při odůvodnění dnešního verdiktu opakovaně odvolával. Znalci v něm napsali, že cenu dodávaných jízdenek nelze považovat za nepřiměřenou. Podle soudce se tak nepodařilo prokázat, že dopravnímu podniku vznikla škoda, jak tvrdila obžaloba.

"Mám za to, že nalézací soud zcela nedodržel závazný právní názor, který vyjevil soud odvolací," řekl novinářům při odchodu z jednací síně státní zástupce Borgula. Advokáti odcházeli spokojení. "Opět další bublina splaskla a byla jednoznačně prokázáno, že pan Rittig ani pan Janků se žádného trestného činu nedopustili, tak jak tvrdošíjně tvrdí státní zástupce," poznamenal právník Vlastimil Rampula. "Největším zklamáním pro mě byla míra nepravd a důkazních manipulací ze strany státního zástupce v jeho závěrečné řeči," přidal se ke kritice Dvořákův advokát Josef Monsport.

Případem se nyní bude muset znovu zabývat vrchní soud. Může buď potvrdit osvobození, nebo kauzu vrátit ke třetímu projednání. Sám uznat obžalované vinnými a rozhodnout o jejich trestech nemůže.