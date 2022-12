Janouškův právní zástupce Martin Sadílek řekl, že zatím nemá informace o tom, jakou zkušební dobu či další opatření soud muži stanovil.

Podnikatel Janoušek znovu neuspěl s žádostí o dřívější propuštění z vězení

Janoušek v březnu roku 2012 v Praze v opilosti naboural do auta a od nehody ujel. Řidička ho dohonila, když zastavil na červenou. Vystoupila a postavila se před Janouškův automobil a chtěla s ním situaci vyřešit. Lobbista proti ní nejdřív dvakrát popojel, potom na zelenou šlápl na plyn, ženu porazil a ujel. Janoušek původně čelil obžalobě z pokusu o vraždu. Nakonec dostal trest za ublížení na zdraví a řízení pod vlivem návykové látky.

Do věznice Janoušek nastoupil v listopadu 2014, od března 2016 až do července 2021 byl ale na svobodě. Brněnská justice mu totiž výkon trestu opakovaně přerušovala na základě lékařských posudků, podle nichž u Janouška existuje po operaci hlavy riziko těžkého poranění mozku, potřebuje dohled a musí se při chůzi opírat o berli. Sledování ale poté lobbistu zastihlo na plovárně, na kole nebo v galerii. Média navíc zveřejnila snímky, na nichž byl Janoušek bez hole v Alpách.

Poté, co se Janoušek vrátil do vězení, nejprve loni v prosinci požádal o započítání doby přerušení trestu do celkové doby výkonu trestu. To však soud odmítl. Následně muž letos začal usilovat o podmíněné propuštění z vězení, Obvodní soud pro Prahu 6 jeho žádost dvakrát zamítl. Janoušek ale podal proti poslednímu rozhodnutí stížnost, které odvolací soud dnes vyhověl. Mluvčí soudu Adam Wenig rozhodnutí blíže nekomentoval. "Bez dalších podrobností mohu potvrdit, že soudem byl příslušné věznici zaslán příkaz k propuštění jmenovaného na svobodu," sdělil Wenig.