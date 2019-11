S výší trestu odnětí svobody nesouhlasilo státní zastupitelství, které ho chtělo zpřísnit, ani Gubinův advokát Leonid Kušnarenko. Ten naopak požadoval zmírnění na pět až šest let a návrat k původní právní kvalifikaci, tedy k usmrcení z nedbalosti. Vrchní soud však obě odvolání zamítl jako nedůvodná. Součástí verdiktu je desetiletý zákaz řízení a vyhoštění z Česka na neurčitou dobu.

Podnikatel Gubin žil v Praze od jara 2017. V noci na 1. ledna 2018 vjel svým mercedesem do skupinky turistů, kteří přecházeli po přechodu ve Spálené ulici. Alkohol předtím zkombinoval s antidepresivy, navíc byl podrážděný po hádce s manželkou. Mezi davy slavícími Silvestra se pohyboval rychlostí 116 až 129 kilometrů za hodinu. Šestadvacetiletá architektka z Kolumbie nestihla před jeho vozem uskočit a na místě zemřela.

Státní zastupitelství se domáhalo vyššího trestu. Poukazovalo mimo jiné na to, že Gubin si bezohlednou jízdou kompenzoval svou frustraci a že svým počínáním vyjádřil naprostou lhostejnost k ostatním lidem. Podle předsedy odvolacího senátu Michala Hodouška však byly předestřené argumenty jen obecné a "postrádaly dostatečnou sílu".

Zaplatil odškodnění "přestože nemusel"

Gubin policistům po nehodě tvrdil, že si na střet s chodkyní nevzpomíná, soudní znalci to ale označili za nemožné. Původně sliboval, že bude spolupracovat a že se nebude vyhýbat stíhání. Po propuštění z vazby na milionovou kauci však odjel z ČR do Ruska. Částka tak propadla českému státu.

"Rád bych se vymezil proti názoru, že obžalovaný Gubin uložený trest nevykoná. Nelze to nikdy říci. Nedávno jsme soudili cizince, který spáchal vraždu. Skrýval se 15 let, možná u sebe doma. Pak si vyjel na výlet do Albánie a už to bylo," podotkl soudce Hodoušek. Vydané zatykače zůstávají v platnosti, takže Gubinovi, který spoluvlastní cestovní agenturu v Litvě, bude hrozit zatčení při každém opuštění Ruska.

Advokát Kušnarenko vyzdvihl, že Rus zaplatil rodině usmrcené turistky část odškodnění, "přestože nemusel". Do vlasti podle něj neuprchl, ale vrátil se tam, aby mohl nadále vydělávat a splácet škodu. Rodiče dívky a dvě její sestry požadují odškodné v celkové výši 4,2 milionu korun. Rus jim krátce před vynesením prvoinstančního rozsudku zaslal zhruba 2,3 milionu korun, zbytek je údajně ochotný doplatit v následujících třech letech.