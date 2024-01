Pražský městský soud se v pondělí začne zabývat případem ženy, která se loni v květnu v Praze 10 podle vyšetřovatelů pokusila ubodat svého bývalého přítele. Za vraždu s rozmyslem jí hrozí až dvacetileté vězení. Vyplývá to z obžaloby, kterou má ČTK k dispozici.

Soud. Ilustrační snímek. | Foto: ČTK

Obžaloba tvrdí, že žena přišla do bytu svého bývalého přítele loni 17. května okolo třetí hodiny ráno. V bytě kromě něj žila i jeho matka s přítelem a mladší bratr. Obžalovaná chtěla podle žalobců řešit jejich vzájemný vztah, který muž o několik dní dříve ukončil. Když se dostala do bytu, odešla s mužem do pokoje a snažila se ho přesvědčit, aby se k ní vrátil.

Muž ale trval na tom, že se k ženě vrátit nechce. Obžalovaná proto předstírala, že chce otevřít okno, stoupla si na postel a vytáhla z kabelky nůž s 30 centimetrů dlouhou čepelí, který si předtím připravila. Nejprve zaútočila muži na hlavu, kde mu způsobila řeznou ránu.

"Poté, co poškozený zjistil, že má v ruce nůž a začal se aktivně bránit a volat o pomoc, s útokem nepřestala a se slovy 'chcípni' se ho opakovaně snažila dále bodat střední intenzitou," uvedli státní zástupci. Díky tomu, že se muž bránil, byl zraněný především na rukou a nohou. V dalším útoku ženě zabránil jeden z obyvatelů bytu, který ji od expřítele odtáhl. Zraněný pak z pokoje utekl.

Žena se za bývalým přítelem podle obžaloby ale chtěla i dál dostat. "Když obviněná zjistila, že z pokoje do chodby bytu k poškozenému neprojde, pokusila se dostat z okna bytu ven na ulici, v čemž se jí snažili zabránit, avšak toto se nepodařilo a obviněná vypadla z okna bytu ven na ulici, kde se však okamžitě zvedla a chtěla se dostat zpět do domu, v čemž jí zabránil mladší bratr poškozeného," popisuje obžaloba.

Obžaloba ženu viní z pokusu o vraždu s rozmyslem, za kterou mohou soudy uložit od 12 do 20 let vězení. Podle žalobců si musela být vědoma toho, že může poškozenému způsobit smrtelná zranění. Na soudní jednání čeká ve vazbě.