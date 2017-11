Soud částečně vyhověl žalobě Ratha na advokáta Pacovského

Obvodní soud pro Prahu 2 dnes částečně vyhověl žalobě bývalého poslance Davida Ratha na advokáta Michala Pacovského. Rath žádal omluvu a 100.000 korun kvůli několika Pacovského tvrzením. z roku 2015, kdy se advokát vyjadřoval k tomu, proč podepsal plnou moc o zastupování v Rathově korupční kauze. Rozsudek není pravomocný, obě strany si ponechaly možnost pro případné odvolání. Rath ani Pacovský k dnešnímu jednání nepřišli.

Pacovský se musí omluvit za tvrzení pro Krajský soud v Praze, kdy řekl, že by plná moc mohla být podvodně založena do spisu a za vyjádření pro média, že "to Rathovi a jeho advokátům sežral i s navijákem", a že plnou moc dostal jen k nahlížení do trestního spisu.

Rathovi musí stačit morální satisfakce

Nemusí se naopak omlouvat například za vyjádření, že byl oklamán nebo že plnou moc převzal mylně. "Soud zamítl části žaloby, kde jsou zmíněny výroky, které žalovaný neučinil, nebo kde hodnotí vlastní jednání," řekl soudce Martin Trepka. Podle něj však Rathovi musí stačit morální satisfakce, požadavek na 100.000 korun proto zamítl.

Advokát Pacovský je strýcem soudce Roberta Pacovského, který rozhodoval v kauze, v níž je Rath obviněn z braní úplatků za ovlivňování zakázek Středočeského kraje. Rath v květnu 2015 u soudu řekl, že vypověděl plnou moc svým předchozím právníkům Adamu Černému a Romanu Jelínkovi, a že se s Pacovským sešel a podepsal s ním plnou moc o zastupování. Pacovský ale v den jednání zaslal Krajskému soudu v Praze e-mail, kde uvedl, že plnou moc Rathovi obratem vypověděl.

Reagoval na Rathovo tvrzení

Pacovský se podle svého tvrzení domníval, že má Ratha zastupovat v tzv. druhé větvi kauzy. Tvrdí, že ve svých vyjádřeních hodnotil sebe, své jednání a své úvahy. Reagoval prý navíc na Rathovo tvrzení, že se jedná o "spiknutí rodiny Pacovských".

Podle dnešního rozhodnutí soudu se předání plné moci uskutečnilo tak, jak tvrdí Rath a Pacovský o okolnostech předání šířil nepravdivé informace. Nebylo ale prokázáno, že by chtěl advokát Ratha nějakým způsobem poškodit.

Tvrzení se nezakládají na pravdě



Omluvu by měl Pacovský zveřejnit na vlastní náklady po dobu 30 dnů na serveru Aktuálně.cz do 15 dnů od právní moci rozsudku. Trepka nařídil, aby byla zveřejněna ve znění: "Omlouvám se tímto panu MUDr. Davidu Rathovi, že jsem ve svém vyjádření pro Krajský soud v Praze nepravdivě uvedl, že by mohla být plná moc podvodně založena do spisu. Omlouvám se dále, že jsem ve svém vyjádření pro server Aktuálně.cz uvedl, že jsem to MUDr. Davidu Rathovi a jeho právníkům sežral i s navijákem a že jsem dostal plnou moc jen k nahlížení do spisu. Žádné z těchto tvrzení se nezakládá na pravdě. Za způsobené nepříjenosti se tímto MUDr. Davidu Rathovi omlouvám". Rath žádal i zveřejnění v dalších médiích, to soud odmítl.

Advokátní komora uložila pokutu

Podle České advokátní komory se Pacovský dopustil kárného provinění tím, že Rathovi vypověděl plnou moc, aniž by toto vypovězení opřel o zákonný důvod. Následně se nedostavil ani k hlavnímu líčení. Za tento postup mu ČAK loni v lednu uložila pokutu 15.000 korun.

V korupční kauze Rathovi Krajský soud v Praze nepravomocně uložil 8,5 roku vězení, rozsudek později zrušil odvolací soud. Soud se začal kauzou znovu zabývat v říjnu, kvůli námitkám na podjatost soudce Roberta Pacovského projednávání odročil na neurčito. Rath tvrdí, že Pacovský o jeho kauze nemůže rozhodovat nestranně a chce dosáhnout výměny soudce.