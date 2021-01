Případ vraždy Přemysla H. (†57) a Marie D. (†72) kvůli bubenečské vile skončil vynesením rozsudků nad dvěma muži. Za vraždu dvojice byl odsouzen bývalý student matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Fiala. Za pokus o podvod jeho přítel a spolubydlící Jiří Nehyba.

K vraždě majitelky vily a jejího partnera došlo počátkem června roku 2019. Fiala se spolu s Nehybou pokusili podvodem získat nemovitost v Bubenči v Praze 6 v hodnotě 22 milionů korun, která patřila později zavražděné ženě. Mladíci převedli vilu na společnost, která patřila jednomu z nich. Aby se na podvod nepřišlo, smluvil si Fiala s párem schůzku v rekreačního objektu, který si pronajal, nedaleko nádrže Švihov.

Obžalovaný měl několik verzí

Tam oba zavraždil a jejich ostatky hodil z mostu do vody. Muž utrpěl několik sečných ran na hlavě, měl roztříštěnou lebku a pohmožděný mozek. Žena se pravděpodobně utopila. Přesnou příčinu smrti však nebylo možné při pitvě zjistit kvůli stavu těla. Ostatky ležely ve vodě zatížené závažím. Obě těla našla policie po čtyřech měsících pátrání ve středočeské nádrži Švihov na řece Želivce.

Fiala zpočátku přiznával, že zabil sedmapadesátiletého muže, a to údajně v sebeobraně pohrabáčem poté, co tento muž na chatě zavraždil svou o 15 let starší družku. Později u soudu prohlásil, že u smrti páru vůbec nebyl. Připustil, že společně s Nehybou sjednávali s mužem a ženou koupi vily a že se s nimi kvůli doladění detailů dohody setkal na chatě ve vesnici Velká Paseka nedaleko jeho bydliště v Ledči nad Sázavou.

Podle jeho poslední verze objekt opustil poté, co se spolu pár začal hádat, a vrátil se až pozdě v noci kvůli zapomenuté tašce. Tvrdí, že tehdy viděl dva muže manipulovat s bezvládným ženiným tělem.

O vraždě nevěděl

Nehyba se hájil tím, že nechtěl nikoho podvést - vilu hodlal koupit a o vraždě nevěděl. Partner ženy údajně Fialu s Nehybou na jaře 2019 kontaktoval s tím, že je ochotný obchod za provizi zprostředkovat a kvůli svým dluhům údajně souhlasil s tím, že mladíci za vilu zaplatí pouze 2,5 milionu korun. V době vraždy byl Nehyba v zahraničí. Auto zavražděných oba mladíci po činu odvezli do Maďarska a poté se pokusili nechat převést vilu v katastru nemovitostí. To se jim nezdařilo kvůli zásahu policie.

Předseda senátu pražského městského soudu Petr Blažek zmínil při odůvodnění verdiktu vysokou inteligenci obou obžalovaných. „Vymysleli si poměrně sofistikovaný způsob, jak se k této nemovitosti dostat. Možná i za spolupachatelství pana poškozeného, to se dnes už nedozvíme," uvedl.

Státní zástupkyně žádala pro Fialu 30 let vězení, pro Nehybu pět let za mřížemi a peněžitý trest 10,5 milionu korun. Součástí verdiktu je i to, že Fialovi s Nehybou propadne 1,5 milionu korun, které policisté zajistili na jejich účtech. Fiala má navíc jedné z pozůstalých uhradit půl milionu korun za způsobenou nemajetkovou újmu.