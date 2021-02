Anonymním autorům prohlášení nazvaného Sorry Vláďo! se nelíbí, že Husák má po odchodu z čela liberecké krajské policie působit jako metodik Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy. „Nové příslušníky Policie ČR by tedy měl školit takto bezpáteřní \'policista\', který sám neoznámil protiprávní jednání (oslavu narozenin), a naopak se jí zúčastnil a doufal, že se tuto skutečnost veřejnost nedozví," vyčítají Husákovi. Dodávají, že jeho občanskou a především služební povinností bylo bezodkladně zasáhnout nebo informovat místně věcně příslušný orgán.

Autoři prohlášení jsou přesvědčeni o tom, že by se mělo na každého občana hledět stejně, ne-li přísněji, pokud jde o policistu, u kterého se dá předpokládat znalost Zdroj: ČTK / ČTKprávních předpisů. „Shora popsané jednání v naších očích vzbuzuje dojem, že pokud občan pochybí, je potřeba jej převelet na instruktora," uzavírají v nadsázce autoři prohlášení. Kritizují i některé starší Husákovy činy, mimo jiné to, že ho novináři v létě 2006 ještě jako policejního prezidenta přistihli při tom, když jel při cestě z Lán do Prahy svým vozem rychlostí 190 kilometrů za hodinu.

Husák je teď v nemocnici poté, co se mu dnes ráno udělalo zle na policejní stanici v Kořenově na Jablonecku. Policejní prezident Jan Švejdar na twitteru uvedl, že jeho stav je stabilizovaný, věří tomu, že bude brzy v pořádku. Dál s ním pokračuje kázeňské řízení, které může vést až k propuštění ze služby či jinému, mírnějšímu trestu.

Auta zaznamenal operátor kamerového systému

Tři aut zaparkovaných stojících uprostřed památkově chráněného Karlova mostu si podle mluvčí pražských strážníků Ireny Seifertové všiml operátor kamerového systému časně ráno. „Okamžitě na místo vyslal hlídku strážníků. Na vozidla byly prozatím nasazeny technické prostředky, tzv. botičky. Po prověření situace nemají strážníci zákonné oprávnění nařídit odtah vozidla," uvedla dopoledne Seifertová.

Jedním ze tří aut na mostě byla dodávka s nápisem odkazujícím na webové stránky sorryvlado.cz, jejichž autoři vyjadřují nesouhlas s „papalášstvím vlády" a s neustálým zpřísňováním opatření pro běžné občany. Server iDNES.cz uvedl, že podle registru domén má stránku zaregistrovanou Spolek rozhořčených občanů, který si založil youtuber Mike Pán.

Starosta Prahy 1 Petr Hejma (STAN) dnes dopoledne novinářům řekl, že jedná se Správou služeb hlavního města, která má v metropoli na starosti odtahy, o odstranění aut. I když právně je možné odtáhnout pouze vraky nebo auta, která blokují provoz, což není tento případ, podle starosty nelze podobnou „recesi" tolerovat.

Nakonec došlo na odtah vozidel

Správa služeb hlavního města nakonec auta z mostu odtáhla, potvrdila médiím Seifertová. Dodala, že strážníci odtah nenařizovali, pouze z aut odstranili botičky a při nakládání dohlíželi na bezpečnost procházejících chodců.

V blízkosti vozidel se podle Seifertové pohybovala osoba na koloběžce. „Je známá tím, že dlouhodobě dehonestuje práci nejen strážníků, ale také využívá mezer v platné legislativě. Vzhledem k porušení platného dopravního značení bude přestupek tohoto třiadvacetiletého muže oznámen správnímu orgánu," dodala mluvčí.

Ochrana Karlova mostu je podle ní zajištěna pomocí městského kamerového systému. Kamery jsou umístěny na Staroměstské a Malostranské věži. Zaparkovat na mostě auto je podle mluvčí otázkou několika málo vteřin, zvlášť pokud jde o organizovanou akci jako v tomto případě. Strážníci jednali okamžitě, jakmile daný stav zjistili, uvedla. „Vzhledem k tomu, že je v metropoli umístěno přes 4,5 tisíce kamer, je logické, že není možné technicky ani lidsky sledovat všechny současně," poznamenala.