Praha /FOTOGALERIE/ - Bratrovražda. To je zločin, ze kterého se před trestním senátem Krajského soudu v Praze zpovídá 38letý Slovák Martin G. Muž, které se u nás živil jako agenturní dělník, podle státního zástupce Tomáše Milce vraždil loni 9. září asi 40 minut před půlnocí na ubytovně v obci Třebestovice na Nymbursku.

O rok mladšího sourozence, se kterým společně sdílel pokoj číslo 19, zamordoval ranou do břicha kuchyňským nožem s 20centimetrovou čepelí. „Pod vlivem alkoholu z přesně nezjištěného důvodu," upřesnil žalobce Milec okolnosti skutku, který přinesl okamžitou smrt. Rozdvojená rána měla podle pitevního protokolu dva bodné kanály; jeden zasáhl pravou plíci, druhý játra a pravou ledvinu.

Osudného večera podle obžalovaného nedošlo k ničemu mimořádnému. Ještě s dalším obyvatelem ubytovny se sourozenci zastavili hospodě, bylo nějaké pivko a panáček; k dalšímu posezení si pak nechali načepovat s sebou pivo do PET láhve. Na pokoji se to pak stalo nečekaně, když bratr chystal večeři. Zčistajasna se prý začal chovat agresivně, což prý nebylo žádnou výjimkou. „Změnil se po návratu z vězení, kde byl před dvěma třemi roky za řízení pod vlivem alkoholu," vysvětloval obžalovaný.

Také osudné noci prý brácha začal řádit: když si dával na talíř volská oka, řekl, že na stole nemá prostor – a začal shazovat na zem houby, které Martin G. předtím nasbíral. „Pak mi vyrazil z ruky misku, která spadla na zem a rozbila se," vypověděl obžalovaný.

Střepy se nikde nenašly, ani nůž od krve

Na dotaz předsedkyně senátu Alexandry Chrdleové poukazující na fakt, že se nikde nenašly střepy, ale neměl odpověď. Nic říci ostatně nemohl ani k tomu, že se v pokoji ani na chodbě nenašel žádný nůž, na kterém by byly stopy krve – a Martin G. tvrdí, že nic neuklízel.

Právě kudla hrála ve smrtícím incidentu rozhodující úlohu. Martinovi G. se prý ale ocitla v ruce úplnou náhodou poté, co do něho bratr strčil – a když se snažil zachytit rovnováhu, náhodou „musel zachytit" jeden z nožů, jež běžně ležely na stole společně s řadou dalších věcí.

„Měli tam nože, zbytky jídla, skleničky – prostě bordel," potvrdil v roli svědka muž bydlící na ubytovně o pár pokojů dál. Ten také uvedl, že zabitý muž býval „v pohodě" jen tehdy, když byl střízlivý. Pokud se napil – což se stávalo docela často – byl nadmíru hlučný a napadal nejen svého bratra. „I já jsem od něj dostal pěstí," potvrdil svědek slova o agresivitě mladšího z bratrů.

Smrtící rána prý nevyhlížela nijak dramaticky

Nůž prý tedy obžalovaný nevzal do ruky záměrně; vlastně to byla náhoda. A také samotná smrtící rána prý nevyhlížela nijak dramaticky. „Srazil jsem se s ním," přiblížil Martin G. soudu osudný moment. Následně nůž odložil a bratr si sedl na postel. V té chvíli prý obžalovaný zjistil, že má sourozenec zranění, a okamžitě volal na tísňovou linku.

Přivolaní záchranáři pacienta ještě přenesli do sanitky, kde se mu snažili pomoci – pokusy o oživění ale byly marné. Následně Martin G. skončil v policejní cele a poté ve vazební věznici na Ruzyni. „Přijeli z kriminálky a sebrali mě; jen mi řekli, ať si vezmu bundu," konstatoval u soudu.

Vyjádření Martina G. v jednací síni přitom rozhodně neznělo jako slova otrlého pachatele, který se snaží vylíčit události tak, aby vyznívaly pro něho co nejpříznivěji. Když shrbený hledal slova, aby přiblížil, co se před čtyřmi měsíci odehrálo, bylo mu stěží rozumět. Ostatně v minulosti nebyl za mřížemi on, ale naopak zesnulý bratr…

Hlavní líčení bude pokračovat za dna týdny. Soudkyni Chrdleové nezbylo než jednání odročit. Ze čtyř předvolaných znalců se totiž tři omluvili – a jeden se nedostavil bez omluvy.

Staré pobodáníMuž, který loni v září během konfliktu mezi bratry podlehl následkům bodnutí nožem, byl v nemocnici s bodným zraněním už v červnu 2002. Jeho nyní souzený sourozenec vysvětlil, že šlo o zranění, které si bratr způsobil sám. I Martina G. tehdy policisté vyslýchali, obviněn ale z ničeho nebyl.



Další lidé bydlící na ubytovně ale měli jasno: tomu, že šlo o úraz v souvislosti s nehodou při krájení chleba, nikdo nevěří. Vedly se tehdy spekulace, co na pokoji obývaném bratry semlelo – a už tehdy prý osazenstvo okolních pokojů uvažovalo o možnosti konfliktu, na kterém se mohla podílet opilost. Častější ale bylo, že pobitý chodil Martin G.